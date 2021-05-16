Археологи нашли новый вид мозазавра на территории Марокко

Рабат, 16 мая. Окаменелость мозазавра обнаружена на территории Марокко. Вымершая морская ящерица достигала восьми метров в длину.

Мозазавры являлись родственными змеям и драконам Комодо. Время их процветания пришлось на последний миллион лет мелового периода. Считается, что они, как и множество других видов, населявших Землю, были уничтожены ударом гигантского астероида 66 млн лет назад.

Обнаруженный в Марокко вид назвали Pluridens serpentis. Он стал третьим за год описанным ящером, найденным на территории страны. Проведенные исследования не исключают, что мозазавр охотился. На это указывают десятки отверстий для нервов на рыле, сообщает Science Direct.

Одним из самых древних видов цератопсид оказался древний рогатый динозавр. Его останки были найдены в 1996 году на территории Нью-Мехико. Тогда вид получил название Menefeeceratops sealeyi.