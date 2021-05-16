Таллин, 16 мая. Министерство обороны Эстонии решило избавиться от единственного военного оркестра из-за поручения правительства о сокращении расходов на 5%.

Согласно полученным данным, эстонское правительство поручило всем ведомствам страны сократить расходы в 2022-2025 годах на 5%. Министерство обороны страны нашло выход из ситуации и уволило единственный военный оркестр в полном составе.

Командующий силами обороны Мартин Херем уже сообщил главному дирижеру и руководителю оркестра о нехватке денег на содержание коллектива.

Как стало известно ранее, Эстония стала для Соединенных Штатов местом дислокации военной техники и точкой опоры для решения политических задач в Европе. Очередная вольность Вашингтона возмутила местных жителей.