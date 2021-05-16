Хинштейн назвал свои публикации о полицейских «удавшейся провокацией»

Москва, 16 мая. Руководитель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн оценил свои публикации в Twitter о полицейских и назвал их «удавшейся провокацией».

Депутат Госдумы ранее обнародовал в социальных сетях публикации, в которых подверг критике действия зарубежных правоохранителей.

«Моя провокативная комбинация вполне удалась», — сообщил парламентарий.

Политик указал на то, что подобные статьи появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ тогда, когда российские силовики пресекают несанкционированные акции и массовые беспорядки. Однако, когда речь заходит об иностранных полицейских, такой волны негатива не наблюдается. Так и проявляются двойные стандарты, написал глава комитета в Telegram-канале.

Как стало известно ранее, в Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации.