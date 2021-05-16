Украинская певица Тина Кароль отказалась ехать на «Славянский базар»

Киев, 16 мая. Украинская певица Тина Кароль не будет участвовать в белорусском фестивале «Славянский базар» в этом году, заявил представитель артистки.

Кароль пообщалась с ведущей белорусского канала ОНТ, которая отметила, что певица участвует в «Славянском базаре» и готовит песни на белорусском языке. После этого журналистка спросила исполнительницу, стоит ли ждать ее на фестивале и в этом году.

«Я не заставлю вас скучать. Я мчусь к вам», — ответила Кароль.

Комментируя это заявление, представитель певицы сообщил, что на самом деле она отказалась ехать на «Славянский базар». Белорусская телеведущая задавала вопросы артистке по Zoom с прерывистой связью, поэтому исполнительница не до конца поняла, о чем идет речь.

«Отвечая на вопросы, певица имела в виду, что собирается в будущем приехать в Белоруссию со своими сольными концертами. Участие певицы в фестивале «Славянский базар — 2021» не запланировано», — сказал представитель Кароль в комментарии украинскому изданию «Новое время».

Тина Кароль ранее появилась на новом украинском телешоу в стильном и соблазнительном образе. Поклонники певицы пришли в восторг от ее внешнего вида.