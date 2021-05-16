ФАН публикует список погибших и пострадавших при столкновении катеров под Саратовом

Саратов, 16 мая. Стали известны личности участников столкновения двух катеров на реке Каюковка в Энгельсском районе.

По данным источника ФАН, оба судна не смогли разойтись в повороте, в результате чего катер «СмартКрафт» переехал катер «Прогресс». Мужчина и женщина, находившиеся в «Прогрессе», погибли от полученных травм. Второй катер после столкновения перевернулся и пошел ко дну. Всех троих пострадавших с борта «СмартКрафта» доставили на берег.

Список погибших: Владимир А., 73 года, являлся владельцем катера «Прогресс». Личность женщины устанавливается. Среди пострадавших: Борис О., 62 года, Ольга К., 40 лет, и 12-летняя девочка Виктория О. Их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, сообщал ФАН.