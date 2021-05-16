Памятник погибшим в борьбе с коронавирусом медикам появится в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 16 мая. Героизм медиков, которые погибли в борьбе с COVID-19 и тех, кто продолжает сражаться с инфекцией, увековечат в монументе.

Установить памятник планируют на территории городской больницы №20, расположенной на Коммунистическом проспекте, 39. Монтаж официально разрешили в городской администрации. Как будет выглядеть мемориал, не уточняется.

По данным портала 1rnd.ru, о таком памятнике местные жители просили чиновников с осени 2020 года. Точное число медиков, скончавшихся от коронавируса или его осложнений в Ростове и области, неизвестно. В «Списке памяти», который ведут сами врачи, насчитывается 26 имен.

За время пандемии из жизни ушли многие медики не только в России, но и в мире. Медучреждения до сих пор продолжают возвращаться к обычному режиму работы после экстренного перепрофилирования под прием больных с COVID-19. Врачи владивостокской клинической больницы №4, на базе которой год назад был развернут крупнейший на Дальнем Востоке COVID-госпиталь, рассказали, как работали на «передовой».