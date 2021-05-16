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17:33
Политика
Американка доказала, что одесситы не верят в западный миф о «российской угрозе»
17:33
Общество
Врач Дроздова указала на «тревожные звоночки» онкологии
17:32
Политика
МИД Украины разочарован 13-летним ожиданием вступления в НАТО
17:31
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о чем мечтает ее 10-летняя дочь от Богомолова
17:27
Шоу-бизнес
Поклонники актрисы Яны Кошкиной гадают, сколько она потратила на идеальную улыбку
17:23
Экономика
Американский Fisker дорожает на фоне запуска производства электрокаров с Foxconn
17:19
Экономика
Повышение МРОТ в Южной Корее может привести к закрытию более 30% местных ИП
17:19
Армия
В США назвали самые уязвимые места американской армии
17:18
Происшествия
Полыхающие постройки и 2 гектара леса в Пермском крае попали на видео
17:17
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе не верит, что его брат домогался Ани Лорак
17:15
Политика
Европарламент недоволен миграционной политикой Британии
17:11
Весь мир
Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов
17:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Сергей Лазарев заинтриговали фанатов совместным снимком
17:07
Наука
Археологи нашли новый вид мозазавра на территории Марокко
17:07
Политика
Эстония отказалась от военного оркестра из-за нехватки денег
17:07
Политика
Хинштейн назвал свои публикации о полицейских «удавшейся провокацией»
17:07
Шоу-бизнес
Украинская певица Тина Кароль отказалась ехать на «Славянский базар»
17:07
Происшествия
ФАН публикует список погибших и пострадавших при столкновении катеров под Саратовом
17:04
Весь мир
Турецкие власти рассказали, как страна будет выходить из всеобщего карантина
17:04
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В США рассказали, что делает российского «Медведя» угрозой для Запада

Армия
В США рассказали, что делает российского «Медведя» угрозой для Запада
wikipedia.org  /  Bandanschik/CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 16 мая. Российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95 до сих пор представляет огромную угрозу для Запада, несмотря на довольно большой возраст, считают эксперты из США.

Бомбардировщик Ту-95, известный на Западе как «Медведь», является одним из старейших самолетов, находящимся на вооружении ВКС РФ, отметил аналитик The National Interest Чарли Гао, эксклюзивный перевод статьи которого представляет Федеральное агентство новостей. Он подчеркнул, что Ту-95 является единственным в мире бомбардировщиком с турбовинтовыми двигателями, использующимся в войсках. Более того, журналист считает, что «Медведю» еще рано «в берлогу», так как российское военное руководство модернизировало самолет до модели Ту-95МС, возможности которой были значительно повышены. Он объяснил, что делает этот бомбардировщик угрозой для Запада до сих пор.

Усовершенствованная версия отличается передовой электронной начинкой, новыми радарами и оборонительным вооружением, уточнил Гао. Основным вооружением бомбардировщика является крылатая ракета Х-55 с дальностью полета 2500 километров, однако модернизированный вариант Х-55СМ с ядерной боеголовкой может поражать цели на удалении 3500 километров.

Следующей ступенью развития «Медведя» стала модель Ту-95МСМ, способная нести крылатые ракеты Х-101 и Х-102, используемые сверхзвуковым бомбардировщиком Ту-160, отметил аналитик. Эти боеприпасы имеют дальность полета до 5000 километров. Кроме того, были изменены пропеллеры и сами двигатели для улучшения летных качеств.

Ранее американские эксперты внесли стратегический бомбардировщик ВКС РФ Ту-160 «Белый лебедь» в список самого смертоносного вооружения, созданного инженерами из Советского Союза.

россия вкс рф медведь бомбардировщик ту-95 the national interest гао
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