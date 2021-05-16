В США рассказали, что делает российского «Медведя» угрозой для Запада

Вашингтон, 16 мая. Российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95 до сих пор представляет огромную угрозу для Запада, несмотря на довольно большой возраст, считают эксперты из США.

Бомбардировщик Ту-95, известный на Западе как «Медведь», является одним из старейших самолетов, находящимся на вооружении ВКС РФ, отметил аналитик The National Interest Чарли Гао, эксклюзивный перевод статьи которого представляет Федеральное агентство новостей. Он подчеркнул, что Ту-95 является единственным в мире бомбардировщиком с турбовинтовыми двигателями, использующимся в войсках. Более того, журналист считает, что «Медведю» еще рано «в берлогу», так как российское военное руководство модернизировало самолет до модели Ту-95МС, возможности которой были значительно повышены. Он объяснил, что делает этот бомбардировщик угрозой для Запада до сих пор.

Усовершенствованная версия отличается передовой электронной начинкой, новыми радарами и оборонительным вооружением, уточнил Гао. Основным вооружением бомбардировщика является крылатая ракета Х-55 с дальностью полета 2500 километров, однако модернизированный вариант Х-55СМ с ядерной боеголовкой может поражать цели на удалении 3500 километров.

Следующей ступенью развития «Медведя» стала модель Ту-95МСМ, способная нести крылатые ракеты Х-101 и Х-102, используемые сверхзвуковым бомбардировщиком Ту-160, отметил аналитик. Эти боеприпасы имеют дальность полета до 5000 километров. Кроме того, были изменены пропеллеры и сами двигатели для улучшения летных качеств.

Ранее американские эксперты внесли стратегический бомбардировщик ВКС РФ Ту-160 «Белый лебедь» в список самого смертоносного вооружения, созданного инженерами из Советского Союза.