Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов

Богота, 16 мая. Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся в стране более двух недель протестов против налоговой реформы. Бывшая чиновница отметила, что решение носит «безвозвратный» характер.

В своем письме об отставке, которое Блум направила президенту страны Ивану Дуке, она выразила поддержку его курсу и поблагодарила за доверие. Отметила, что под его руководством Колумбия и дальше будет идти по пути «устойчивого развития и социально-экономического восстановления».

Ранее по этой же причине со своего поста ушел министра финансов Альберто Карраскильи. Он является одним из авторов спорной налоговой реформы, приведшей к общенациональной забастовке, которая началась 28 апреля. Министр ушел на следующий день после того, как президент Колумбии распорядился отозвать законопроект.

#Colombia | Finance Minister Alberto Carrasquilla quit his post due to the wave of protests that broke out in the country against his tax reform.https://t.co/hnpDLo9u0z