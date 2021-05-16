Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов

Богота, 16 мая. Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся в стране более двух недель протестов против налоговой реформы. Бывшая чиновница отметила, что решение носит «безвозвратный» характер.

#16May ???? | La carta de renuncia de la canciller de Colombia ????????https://t.co/gsRtPMlxar — Sumarium (@sumariuminfo) May 16, 2021

В своем письме об отставке, которое Блум направила президенту страны Ивану Дуке, она выразила поддержку его курсу и поблагодарила за доверие. Отметила, что под его руководством Колумбия и дальше будет идти по пути «устойчивого развития и социально-экономического восстановления».

«Я выражаю огромную благодарность за то доверие, которое вы оказали мне, назначив меня на эту важную должность. На которой я самоотверженно работала для продвижения и защиты принципов демократии, законности и справедливости внешней политики Колумбии», — написала она.

Ранее по этой же причине со своего поста ушел министра финансов Альберто Карраскильи. Он является одним из авторов спорной налоговой реформы, приведшей к общенациональной забастовке, которая началась 28 апреля. Министр ушел на следующий день после того, как президент Колумбии распорядился отозвать законопроект.

#Colombia | Finance Minister Alberto Carrasquilla quit his post due to the wave of protests that broke out in the country against his tax reform.https://t.co/hnpDLo9u0z — teleSUR English (@telesurenglish) May 3, 2021

Нескончаемые протесты

Протесты в Колумбии началась 28 апреля из-за налоговой реформы, которая, по мнению правительства, должна была помочь экономике страны после пандемии. Документ предполагал повышение пошлин для физических лиц, а также на бензин с 5 до 19%. В течение нескольких дней на улицы вышли порядка 33 тыс. колумбийцев. Во время протестов происходили жесткие столкновения с полицией, в результате которых 41 человек погиб и 168 пропали без вести. Правительство уже отозвало налоговую реформу, однако демонстрации продолжаются. Правозащитники обвинили власти Колумбии в чрезмерном применении силы против демонстрантов, в результате протестов погибли не менее 14 человек в возрасте от 13 до 34 лет.