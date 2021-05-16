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Политика
Американка доказала, что одесситы не верят в западный миф о «российской угрозе»
17:33
Общество
Врач Дроздова указала на «тревожные звоночки» онкологии
17:32
Политика
МИД Украины разочарован 13-летним ожиданием вступления в НАТО
17:31
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о чем мечтает ее 10-летняя дочь от Богомолова
17:27
Шоу-бизнес
Поклонники актрисы Яны Кошкиной гадают, сколько она потратила на идеальную улыбку
17:23
Экономика
Американский Fisker дорожает на фоне запуска производства электрокаров с Foxconn
17:19
Экономика
Повышение МРОТ в Южной Корее может привести к закрытию более 30% местных ИП
17:19
Армия
В США назвали самые уязвимые места американской армии
17:18
Происшествия
Полыхающие постройки и 2 гектара леса в Пермском крае попали на видео
17:17
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Певец Валерий Меладзе не верит, что его брат домогался Ани Лорак
17:15
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Европарламент недоволен миграционной политикой Британии
17:11
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Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов
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17:07
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Археологи нашли новый вид мозазавра на территории Марокко
17:07
Политика
Эстония отказалась от военного оркестра из-за нехватки денег
17:07
Политика
Хинштейн назвал свои публикации о полицейских «удавшейся провокацией»
17:07
Шоу-бизнес
Украинская певица Тина Кароль отказалась ехать на «Славянский базар»
17:07
Происшествия
ФАН публикует список погибших и пострадавших при столкновении катеров под Саратовом
17:04
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Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов

Весь мир
Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов
prt scr presidencia.gov.co  / 

Богота, 16 мая. Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся в стране более двух недель протестов против налоговой реформы. Бывшая чиновница отметила, что решение носит «безвозвратный» характер.

В своем письме об отставке, которое Блум направила президенту страны Ивану Дуке, она выразила поддержку его курсу и поблагодарила за доверие. Отметила, что под его руководством Колумбия и дальше будет идти по пути «устойчивого развития и социально-экономического восстановления».

«Я выражаю огромную благодарность за то доверие, которое вы оказали мне, назначив меня на эту важную должность. На которой я самоотверженно работала для продвижения и защиты принципов демократии, законности и справедливости внешней политики Колумбии», — написала она.

Ранее по этой же причине со своего поста ушел министра финансов Альберто Карраскильи. Он является одним из авторов спорной налоговой реформы, приведшей к общенациональной забастовке, которая началась 28 апреля. Министр ушел на следующий день после того, как президент Колумбии распорядился отозвать законопроект.

Нескончаемые протесты

Протесты в Колумбии началась 28 апреля из-за налоговой реформы, которая, по мнению правительства, должна была помочь экономике страны после пандемии. Документ предполагал повышение пошлин для физических лиц, а также на бензин с 5 до 19%. В течение нескольких дней на улицы вышли порядка 33 тыс. колумбийцев. Во время протестов происходили жесткие столкновения с полицией, в результате которых 41 человек погиб и 168 пропали без вести. Правительство уже отозвало налоговую реформу, однако демонстрации продолжаются. Правозащитники обвинили власти Колумбии в чрезмерном применении силы против демонстрантов, в результате протестов погибли не менее 14 человек в возрасте от 13 до 34 лет.

Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов
Федеральное агентство новостей  / 

отставка протесты колумбия
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