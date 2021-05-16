Анастасия Заворотнюк вспомнила, как едва не утонула в детстве

Москва, 16 мая. В одном из своих старых интервью звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк рассказала о случае, который заставил ее представить свои собственные похороны.

Почти два года актриса не появляется на публике и избегает общения с прессой. Все это время она борется с тяжелым недугом — опухолью головного мозга. Даже близкие звезды, чтобы оградить ее от лишнего внимания, не комментируют состояние здоровья Заворотнюк.

Когда артистка только начинала свою карьеру, она с удовольствием давала интервью. Корреспондент «Собеседника» был одним из первых, кто поговорил с тогда еще неизвестной никому брюнеткой. В то время Анастасия Заворотнюк только получила роль в сериале «Моя прекрасная няня», который и сделал ее звездой.

Во время своего первого большого интервью она показывала детские снимки и вспомнила о случае, который едва не закончился трагедией. Много лет назад актриса вместе с мамой поехала отдыхать в сочинский санаторий, где чуть не утонула.

«Одна девочка, не умевшая плавать, в воде села ко мне на шею. А поскольку девочка была намного тяжелее меня, то я с головой ушла под воду. Чувствую: воздух уже заканчивается, и начинаю тонуть. Так страшно! Представила свои похороны, как плачет мама. Мне стало так ее жалко, что откуда-то взялись силы, и я сбросила эту девочку», — делилась артистка.

Сейчас звезда борется за жизнь, чтобы уже не только мама, но и ее дети не плакали. Старшая наследница Заворотнюк Анна призналась, что болезненно воспринимает каждый вопрос о матери. По ее словам, есть «отморозки», которые сочли серьезную болезнь поводом для насмешек и злословия.