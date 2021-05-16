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16 мая 17:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:33
Политика
Американка доказала, что одесситы не верят в западный миф о «российской угрозе»
17:33
Общество
Врач Дроздова указала на «тревожные звоночки» онкологии
17:32
Политика
МИД Украины разочарован 13-летним ожиданием вступления в НАТО
17:31
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о чем мечтает ее 10-летняя дочь от Богомолова
17:27
Шоу-бизнес
Поклонники актрисы Яны Кошкиной гадают, сколько она потратила на идеальную улыбку
17:23
Экономика
Американский Fisker дорожает на фоне запуска производства электрокаров с Foxconn
17:19
Экономика
Повышение МРОТ в Южной Корее может привести к закрытию более 30% местных ИП
17:19
Армия
В США назвали самые уязвимые места американской армии
17:18
Происшествия
Полыхающие постройки и 2 гектара леса в Пермском крае попали на видео
17:17
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе не верит, что его брат домогался Ани Лорак
17:15
Политика
Европарламент недоволен миграционной политикой Британии
17:11
Весь мир
Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов
17:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Сергей Лазарев заинтриговали фанатов совместным снимком
17:07
Наука
Археологи нашли новый вид мозазавра на территории Марокко
17:07
Политика
Эстония отказалась от военного оркестра из-за нехватки денег
17:07
Политика
Хинштейн назвал свои публикации о полицейских «удавшейся провокацией»
17:07
Шоу-бизнес
Украинская певица Тина Кароль отказалась ехать на «Славянский базар»
17:07
Происшествия
ФАН публикует список погибших и пострадавших при столкновении катеров под Саратовом
17:04
Весь мир
Турецкие власти рассказали, как страна будет выходить из всеобщего карантина
17:04
Общество
Памятник погибшим в борьбе с коронавирусом медикам появится в Ростове-на-Дону
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Анастасия Заворотнюк вспомнила, как едва не утонула в детстве

Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вспомнила, как едва не утонула в детстве
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 16 мая. В одном из своих старых интервью звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк рассказала о случае, который заставил ее представить свои собственные похороны.

Почти два года актриса не появляется на публике и избегает общения с прессой. Все это время она борется с тяжелым недугом — опухолью головного мозга. Даже близкие звезды, чтобы оградить ее от лишнего внимания, не комментируют состояние здоровья Заворотнюк.

Когда артистка только начинала свою карьеру, она с удовольствием давала интервью. Корреспондент «Собеседника» был одним из первых, кто поговорил с тогда еще неизвестной никому брюнеткой. В то время Анастасия Заворотнюк только получила роль в сериале «Моя прекрасная няня», который и сделал ее звездой.

Во время своего первого большого интервью она показывала детские снимки и вспомнила о случае, который едва не закончился трагедией. Много лет назад актриса вместе с мамой поехала отдыхать в сочинский санаторий, где чуть не утонула.

«Одна девочка, не умевшая плавать, в воде села ко мне на шею. А поскольку девочка была намного тяжелее меня, то я с головой ушла под воду. Чувствую: воздух уже заканчивается, и начинаю тонуть. Так страшно! Представила свои похороны, как плачет мама. Мне стало так ее жалко, что откуда-то взялись силы, и я сбросила эту девочку», — делилась артистка.

Сейчас звезда борется за жизнь, чтобы уже не только мама, но и ее дети не плакали. Старшая наследница Заворотнюк Анна призналась, что болезненно воспринимает каждый вопрос о матери. По ее словам, есть «отморозки», которые сочли серьезную болезнь поводом для насмешек и злословия.

актриса здоровье заворотнюк
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