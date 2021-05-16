Москва, 16 мая. Фонд кино обратился в суд из-за долга режиссера фильма «Вратарь Галактики» Джаника Файзиева. Предварительное судебное заседание по иску назначено на 1 июня, сообщил источник ФАН.

Кинематографист занимал у государства деньги на съемки фильма, однако должен был вернуть средства Фонду кино. Поскольку «Вратарь Галактики» провалился в прокате, Файзиев не выполнил обязательства. Он задолжал государству 190 миллионов рублей.

Помимо основного долга, Фонд кино собирается взыскать с режиссера неустойку, размер которой превышает 1,3 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма искового требования составляет более 191 миллиона рублей. Предварительное заседание и собеседование со сторонами пройдет в Арбитражном суде Москвы 1 июня.

Российская премьера «Вратаря Галактики» состоялась в конце августа 2020 года. Бюджет ленты составил свыше 786 миллионов рублей, однако фильм не собрал в прокате даже половину этой суммы.

Джаник Файзиев был одним из представителей правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. После пересмотра состава совета режиссера «Вратаря Галактики» исключили из него.