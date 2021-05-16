Несовершеннолетний «герой» истории с ножом из Барнаула терроризирует школу

Барнаул, 16 мая. Ученик 114-й городской школы, который якобы напугал детей ножом, хорошо известен всему образовательному учреждению. От него страдают и школьники, и учителя.

По данным источника ФАН, речь идет о 13-летнем Н. Он в течение двух лет состоит на специальном учете после уличной драки. Ребенок периодически устраивает потасовки с одноклассниками, нецензурно выражается об учителях.

Педагоги неоднократно обращали внимание на слабую успеваемость мальчика и неспособность нормально находиться в классе. Его матери предлагали перевести сына на домашнее обучение, но он по-прежнему посещает школу. У подростка умер отец, сейчас его мать сожительствует с отчимом.

Правоохранители проводят проверку после недавней выходки, которую, возможно, совершил этот школьник. Автор публикации в соцсети утверждал, что подросток вытащил из портфеля нож, чем напугал одноклассников, сообщал ФАН.