Украинский борщ теряет ингредиенты из-за роста цен

Киев, 16 мая. Приготовление традиционного борща стало непозволительно дорогим на Украине из-за роста цен на продукты.

Ингредиенты, которые требуются для приготовления борща, подорожали на Украине на 2% в течение года. По подсчетам Офиса эффективного регулирования BRDO, стоимость супа на четырех человек составляет сейчас 169 рублей в пересчете на российскую валюту. Об этом пишет издание «Украина.ру».

Согласно данным исследования организации, пять из шести основных продуктов, используемых при готовке блюда, подорожали. Так, свекла поднялась в цене на 62,8% (23,6 рубля за кг), капуста стала стоить на 41,38% дороже (примерно 19,8 рубля за кг), сметана теперь продается за 65,7 рубля. Морковь можно купить на Украине за 22 рубля за кг, а свинину — за 278,3 рубля за кг.

Эксперты полагают, что в основе роста цен на продукты лежат такие факторы, как повышение затрат на логистику, возросшая оплата труда, подорожание газа и электричества.

Недавно один популярный блогер решил сравнить стоимость продуктов на Украине с продуктовыми ценами в магазинах Луганской Народной Республики.