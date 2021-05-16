«Приора» в Дагестане попала под поезд из Москвы

Махачкала, 16 мая. На железнодорожном переезде в Бабаюртовском районе Дагестана пассажирский поезд сбил автомобиль «Лада Приора». В результате происшествия погиб водитель машины.

По данным регионального МВД, трагедия произошла на железнодорожном переезде «Бабаюрт — Хамаматюрт». Находившийся за рулем «Приоры» мужчина проигнорировал сигнал семафора и попал под движущийся состав. Им оказался местный житель в возрасте 56 лет.

«Житель села Хамаматюрт не выполнил требования сигнала семафора и столкнулся с пассажирским поездом «Москва — Дербент». Водитель скончался до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФАН сообщал, что на трассе Р-217 в Кизилюртовском районе Дагестана столкнулись три автомобиля и рейсовый автобус. В результате происшествия погибла женщина.