Политолог Новиков назвал неизбежным возобновление войны между Азербайджаном и Арменией

Москва, 16 мая. Война между Арменией и Азербайджаном продолжится, несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать данный конфликт. Об этом заявил политолог Владимир Новиков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, в ходе которых обсуждался инцидент в Сюникской области на армяно-азербайджанской границе. Позднее французский лидер призвал Баку немедленно вывести азербайджанские войска с территории Армении, передает «ПолитЭксперт».

Новиков назвал неизбежным возобновление войны между Азербайджаном и Арменией. По его словам, Азербайджан решил, воспользоваться внутриполитическим кризисом в Армении и добиться пересмотра границ на выгодных для Баку условиях.

«Когда возникла новая конфигурация границ, возник вопрос о делимитации азербайджано-армянской границы. <...> Тем более что между такими странами как Армения и Азербайджан не может не быть конфликтов. У каждой из сторон бывают разные карты», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что азербайджанские военные пытались провести работы «по уточнению границ» на одном из участков границы между Арменией и Азербайджаном. Позднее исполняющий обязанности главы Правительства Армении Никол Пашинян назвал действия Баку заранее спланированной провокацией.