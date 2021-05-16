Дома и нежилые постройки полыхают на площади свыше 3 тыс. «квадратов» под Ульяновском

Ульяновск, 16 мая. Пожарные расчеты стягиваются на территорию бывшего лесокомбината в поселке Майна. Пламя развернулось на площади 3,4 тысячи квадратных метров.

Загорелся склад с опилками, находящийся на территории бывшего предприятия, а также два жилых дома, три нежилых здания и надворные постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ульяновской области.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности, к месту происшествия стягивается дополнительная спецтехника. Сообщается о прибытии пожарного поезда. По данным ГУ МЧС, к ликвидации возгорания привлекли 54 спасателя и 19 единиц пожарной техники.

ФАН ранее опубликовал видеозапись пылающего двухэтажного склада в подмосковном поселке.