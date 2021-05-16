Росавтодор рассказал о планах развития транспортной связи с Крымом

Симферополь, 16 мая. Сотрудники Федерального дорожного агентства планируют строительство новых дорог в Крым, сообщил руководитель Росавтодора Роман Новиков.

Специалисты ведут активную работу над улучшением транспортной доступности Крымского полуострова. Автомобильный мост был только первым шагом в развитии инфраструктуры этого региона, обратил внимание Новиков.

Строительство трасс А-289 (Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк) и А-290 (Новороссийск — Керчь) сейчас является приоритетной задачей Росавтодора. Эти дороги позволят наладить транспортное сообщение полуострова с Краснодаром, Анапой и Новороссийском, приводит заявление Новикова пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Крым должен перевыполнить планы по строительству дорог в 2021 году, заявил глава республики Сергей Аксенов. Правительство России уже выделило необходимые средства на выполнение этих работ.