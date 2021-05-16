Экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук объяснила, почему прячет дочь от поклонников

Москва, 16 мая. Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук объяснила, почему не показывает публике свою дочь от певца Алексея Чумакова.

Девочка, которую назвали красивым именем Амелия, появилась на свет осенью 2017 года, но звездная семья до сих пор не публикует снимки с лицом ребенка в соцсетях. Кроме того, ни Ковальчук, ни ее муж никогда не приводили малышку на светские мероприятия. Несмотря на повышенный интерес поклонников, певица не понимает, зачем ей публично демонстрировать дочь.

«Я не хочу разговоров вокруг нее. Я не хочу, чтобы обсуждали, на кого она похожа или непохожа, кем она будет или не будет…» — подчеркнула экс-солистка «Блестящих» в эфире канала «Москва-24».

Ковальчук хочет, чтобы у ее ребенка было детство, не связанное с социальными сетями. Как отметила певица, в будущем она не сможет защитить дочь от этого, но постарается ограждать девочку как можно дольше, пишет «Вечерняя Москва».

Юлия Ковальчук ранее призвала женщин отказаться от скромности в постели. Даже после многих лет отношений певице все еще удается удивлять супруга.