Политика Байдена вернула американцам давно забытые кризисы

Вашингтон, 16 мая. Политика управления США главы Белого дома Джозефа Байдена напоминает события 1970-х годов во времена президентства Джимми Картера, считают республиканцы и консерваторы.

Это проявляется в возвращении к США давно забытых кризисов, в том числе связанных с дефицитом газа и ростом потребительских цен. Только за прошлый месяц стоимость основных товаров и услуг возросла на 0,8%. Ежемесячный прирост оказался самым большим за последние десять лет. В результате американская экономика оказалась под угрозой повторения сценария при 39-м президенте.

Проблемы в стране с момента вступления на пост президента Байдена только приумножились. Аналогично события развивались и в 1970-х годах. За период правления Картера цена на газ увеличилась с 0,62 до 1,31 доллара. В те времена жителям приходилось не только платить больше, но и тратить время в очередях на заправках.

«Эти изображения до жути напоминают недавние фотографии, на которых американцы ждут покупки газа во время правления администрации Байдена более 40 лет спустя», — говорится в материале Foxnews.

К неудачам демократа также можно отнести политические скандалы, стихийные бедствия и волну массовых протестов. Действующее правительство может столкнуться с рецессией в сфере экономики. Кроме того, в апреле в США зафиксировали рекордный уровень инфляции.