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16 мая 17:35
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новостей
17:33
Политика
Американка доказала, что одесситы не верят в западный миф о «российской угрозе»
17:33
Общество
Врач Дроздова указала на «тревожные звоночки» онкологии
17:32
Политика
МИД Украины разочарован 13-летним ожиданием вступления в НАТО
17:31
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о чем мечтает ее 10-летняя дочь от Богомолова
17:27
Шоу-бизнес
Поклонники актрисы Яны Кошкиной гадают, сколько она потратила на идеальную улыбку
17:23
Экономика
Американский Fisker дорожает на фоне запуска производства электрокаров с Foxconn
17:19
Экономика
Повышение МРОТ в Южной Корее может привести к закрытию более 30% местных ИП
17:19
Армия
В США назвали самые уязвимые места американской армии
17:18
Происшествия
Полыхающие постройки и 2 гектара леса в Пермском крае попали на видео
17:17
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе не верит, что его брат домогался Ани Лорак
17:15
Политика
Европарламент недоволен миграционной политикой Британии
17:11
Весь мир
Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов
17:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Сергей Лазарев заинтриговали фанатов совместным снимком
17:07
Наука
Археологи нашли новый вид мозазавра на территории Марокко
17:07
Политика
Эстония отказалась от военного оркестра из-за нехватки денег
17:07
Политика
Хинштейн назвал свои публикации о полицейских «удавшейся провокацией»
17:07
Шоу-бизнес
Украинская певица Тина Кароль отказалась ехать на «Славянский базар»
17:07
Происшествия
ФАН публикует список погибших и пострадавших при столкновении катеров под Саратовом
17:04
Весь мир
Турецкие власти рассказали, как страна будет выходить из всеобщего карантина
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Общество
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Политика Байдена вернула американцам давно забытые кризисы

  /   Обновлено: 16 мая 2021 16:38
Политика
Политика Байдена вернула американцам давно забытые кризисы
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Вашингтон, 16 мая. Политика управления США главы Белого дома Джозефа Байдена напоминает события 1970-х годов во времена президентства Джимми Картера, считают республиканцы и консерваторы.

Это проявляется в возвращении к США давно забытых кризисов, в том числе связанных с дефицитом газа и ростом потребительских цен. Только за прошлый месяц стоимость основных товаров и услуг возросла на 0,8%. Ежемесячный прирост оказался самым большим за последние десять лет. В результате американская экономика оказалась под угрозой повторения сценария при 39-м президенте.

Проблемы в стране с момента вступления на пост президента Байдена только приумножились. Аналогично события развивались и в 1970-х годах. За период правления Картера цена на газ увеличилась с 0,62 до 1,31 доллара. В те времена жителям приходилось не только платить больше, но и тратить время в очередях на заправках.

«Эти изображения до жути напоминают недавние фотографии, на которых американцы ждут покупки газа во время правления администрации Байдена более 40 лет спустя», — говорится в материале Foxnews.

К неудачам демократа также можно отнести политические скандалы, стихийные бедствия и волну массовых протестов. Действующее правительство может столкнуться с рецессией в сфере экономики. Кроме того, в апреле в США зафиксировали рекордный уровень инфляции.

байден кризис джимми картер
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