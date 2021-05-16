Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может покинуть профессиональный спорт в 2022 году

Москва, 16 мая. Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев задумался о завершении карьеры футболиста. Следующий сезон может стать для 35-летнего спортсмена последним.

Несколько источников не так давно сообщили, что руководство ЦСКА хочет приобрести вратаря «Химок» Илью Лантратова. Интерес клуба к голкиперу подтвердило и издание «Чемпионат» со ссылкой на инсайдеров, знакомых с ситуацией. Переговоры о трансфере Лантратова связаны с тем, что Игорь Акинфеев задумывается о завершении карьеры в 2022 году.

«Игорь рассматривает вариант завершить карьеру после следующего сезона. Именно с этим связаны переговоры по трансферу Лантратова и такой формат сделки с выкупом контракта голкипера с последующей арендой в «Химки»», — сказал источник «Чемпионату».

За армейцев Акинфеев играет с 2003 года. Голкипер провел 673 матча и пропустил 597 мячей. Долгое время он был основным вратарем сборной России. В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз становился чемпионом Российской премьер-лиги и обладателем Кубка России, напоминает RT. Кроме того, он семь раз выигрывал Суперкубок России и один раз завоевал Кубок УЕФА. В этом сезоне голкипер провел 27 матчей в РПЛ. Московский ЦСКА в текущем сезоне набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

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