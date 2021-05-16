Вошедший в Черное море британский патрульный корабль Trent направляется в Одессу

Анкара, 16 мая. Патрульный корабль Trent Военно-морских сил Великобритании, который ранее вошел в акваторию Черного моря, направляется в Одессу. Об этом сообщает британское посольство в Турции.

Британское судно зашло в Черное море 16 мая. В настоящее время корабль следует в порт Одессы.

«В сопровождении береговой охраны нашего друга и союзника — Турции — Trent проходит Босфорский пролив и направляется в Одессу через Черное море», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Черноморский флот ВМФ России следит за патрульным кораблем Trent ВМС Великобритании.

При этом 11 мая в Черное море вошел корабль ВМС Франции. Позднее российские истребители дважды поднимались на перехват самолетов ВВС Франции над Черным морем.