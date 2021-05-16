Вакцину против всех видов коронавируса разработали в США

Вашингтон, 16 мая. Новая вакцина способна бороться со всеми штаммами коронавируса. Разработка принадлежит исследователям из Дюкского университета в США.

Эффективность препарата против COVID-19 повысили в несколько раз с помощью вещества под названием адъювант. Благодаря этому вакцина может защищать человека не только от известных коронавирусов, но и других патогенов, передающихся человеку от летучих мышей. Сейчас препарат находится на этапе клинических испытаний, сообщает Nature.

Ученые из разных стран мира продолжают искать способы борьбы с пандемией. Главным средством считается массовая вакцинация. Препарат против COVID-19 в виде назального спрея разрабатывают в Гонконгском университете. Он станет доступен для потребителей через два-три года, рассказал профессор Иван Хунг Фан-нгай.