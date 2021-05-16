Правоохранители не нашли подтверждения, что ребенок пронес нож в барнаульскую школу

Барнаул, 16 мая. Сотрудники полиции и СК начали проверку по факту инцидента с ножом в городской школе. Источник ФАН получил первые промежуточные итоги.

Пока у сотрудников правоохранительных органов нет подтверждения, что несовершеннолетнему удалось пронести в образовательное учреждение холодное оружие. Проверка продолжается.

О случае в барнаульской школе ранее появился пост в соцсетях. Автор утверждал, что ученик вытащил из портфеля нож, чем напугал одноклассников. Преподаватель пытался забрать его, но мальчик смог сбежать. В посте также сказано, что ребенок неоднократно проявлял агрессию в отношении детей и педагогов, сообщал ФАН.