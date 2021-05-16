Климатические изменения могут превратить кофе в дефицитный продукт

Берлин, 16 мая. Глобальное потепление негативно сказывается на выращивании кофе, заявили немецкие ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений.

Они создали компьютерную модель, демонстрирующую, как кофейные деревья смогут приспособиться к новым климатическим условиям. Выяснилось, что глобальное потепление способно привести к исчезновению некоторых сортов популярного во всем мире напитка.

К тому же такое явление ускорит процесс созревания кофейных зерен. То есть эксклюзивные сорта станут обычными и невостребованными, объясняют зарубежные специалисты. Ученые считают, что производителям кофе нужно искать новые территории для плантаций. Наиболее подходящими для выращивания кофе являются высокогорные участки.

Употребление кофе с разнообразными сахаросодержащими сиропами и сливками может мешать похудению. Многие считают, что такой напиток менее калорийный, чем на самом деле. Из-за человек ежедневно употребляет значительно больше калорий, чем нужно.