Украина не рассчитывает на поддержку Запада в противодействии России

Киев, 16 мая. Власти Украины не рассчитывают на прибытие иностранных войск в качестве поддержки от Запада в противодействии Российской Федерации, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Незалежная ожидает от партнеров страны обеспечения той поддержкой, которую они могут предложить, чтобы помочь выстоять в этой ситуации.

«Мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам», — подчеркнул Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос.

Помимо этого, украинский министр иностранных дел добавил, что не рассчитывает на начало войны с Россией со стороны НАТО, так как Украина не является членом организации.

Ранее экс-заместитель генерального секретаря военного блока Александр Вершбоу заявил, что Грузия и Украина до сих пор не стали членами Альянса, так как НАТО опасается реакции российской стороны.