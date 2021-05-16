Путин направил приветствие участникам «Покровского собора»

Москва, 16 мая. Российский президент Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни «Покровский собор».

Лидер страны отметил, что авторская песня всегда пользовалась особой любовью россиян разных возрастов. По его словам, «Покровский собор» продолжает самобытные традиции уникального жанра.

«Убежден, что творческий фестиваль «Покровский собор» станет большим и ярким праздником, запомнится насыщенной, интересной программой», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин ранее обратился к участникам XXIX Международных образовательных чтений.