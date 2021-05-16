СМИ: Россия и Китай вселяют в США страх «формирования большой Евразии»

Монреаль, 16 мая. Соединенные Штаты больше не могут конкурировать с Китаем и Россией, что может говорить о формировании триполярного мира, считает преподаватель Монреальского университета Самир Сол.

В интервью журналистам канадской газеты эксперт сообщил, что «отвергнутая Западом» Москва находит все больше положительных моментов в укреплении партнерских отношений с Пекином. Этот союз вселяет в Вашингтон страх «формирования большой Евразии». Такое объединение может положить конец доминированию Белого дома, считает историк.

Россия и Китай не станут разделять свои усилия в ближайшие годы. Напротив, такой союз может определить порядок на международной арене, констатировал преподаватель.

Как стало известно ранее, Россия и Китай могут сблизиться благодаря стратегической «близорукости» США.