Число погибших палестинцев в результате авиаудара ВВС Израиля выросло до 188

Иерусалим, 16 мая. Количество жертв среди палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, возросло до 188 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения анклава.

Согласно информации, число погибших в результате эскалации конфликта в секторе Газа составляет 188 человек, включая 55 детей и 33 женщины. Известно, что еще 1230 человек получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, что ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа накалилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала военного конфликта бойцы ХАМАС выпустили по израильской стороне 2,9 тысячи ракет, 1150 из которых были успешно перехвачены системой ПВО.

Ранее глава управления тыла Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ури Гордин сообщил о десяти жертвах обстрелов из сектора Газа.