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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:33
Врач Дроздова указала на «тревожные звоночки» онкологии
17:32
Политика
МИД Украины разочарован 13-летним ожиданием вступления в НАТО
17:31
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о чем мечтает ее 10-летняя дочь от Богомолова
17:27
Шоу-бизнес
Поклонники актрисы Яны Кошкиной гадают, сколько она потратила на идеальную улыбку
17:23
Экономика
Американский Fisker дорожает на фоне запуска производства электрокаров с Foxconn
17:19
Экономика
Повышение МРОТ в Южной Корее может привести к закрытию более 30% местных ИП
17:19
Армия
В США назвали самые уязвимые места американской армии
17:18
Происшествия
Полыхающие постройки и 2 гектара леса в Пермском крае попали на видео
17:17
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе не верит, что его брат домогался Ани Лорак
17:15
Политика
Европарламент недоволен миграционной политикой Британии
17:11
Весь мир
Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов
17:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Сергей Лазарев заинтриговали фанатов совместным снимком
17:07
Наука
Археологи нашли новый вид мозазавра на территории Марокко
17:07
Политика
Эстония отказалась от военного оркестра из-за нехватки денег
17:07
Политика
Хинштейн назвал свои публикации о полицейских «удавшейся провокацией»
17:07
Шоу-бизнес
Украинская певица Тина Кароль отказалась ехать на «Славянский базар»
17:07
Происшествия
ФАН публикует список погибших и пострадавших при столкновении катеров под Саратовом
17:04
Весь мир
Турецкие власти рассказали, как страна будет выходить из всеобщего карантина
17:04
Общество
Памятник погибшим в борьбе с коронавирусом медикам появится в Ростове-на-Дону
17:02
Происшествия
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Политолог Безпалько: кибервойска ВСУ будут действовать против Донбасса и России

Армия
Политолог Безпалько: кибервойска ВСУ будут действовать против Донбасса и России
littlerock.af.mil  /  Airman 1st Class Kevin Sommer Giron / Official United States Air Force Website .

Москва, 16 мая. Появление в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) специальных подразделений для действий в киберпространстве обусловлено антироссийским курсом Киева.

Такое мнение высказал российский политолог Богдан Безпалько в интервью изданию «ПолитЭксперт». Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ отметил, что роль кибероружия в современном мире значительно выросла. Одна удаленная атака способна надолго вывести из строя огромное предприятие или важный инфраструктурный объект, подчеркнул Безпалько.

«Такого рода войска (в составе ВСУ. — Прим. ред.) будут направлены прежде всего против России, Донбасса и Крыма, исходя из политического курса, проводимого президентом Украины Владимиром Зеленским», — отметил собеседник «ПолитЭксперта».

По его мнению, на организацию кибервойск ВСУ потребуются значительные финансовые ресурсы, которые могут быть частично выделены западными «кураторами Украины и лично Зеленского». При этом Безпалько предположил, что кибервойска ВСУ смогут отчитываться в многочисленных победах над Россией и республиками Донбасса, всячески приукрашивая свою виртуальную деятельность.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ выпустили десять мин калибра 82 миллиметра по окраинам города Горловка в ДНР.

украина всу кибервойска
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