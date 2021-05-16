Политолог Безпалько: кибервойска ВСУ будут действовать против Донбасса и России

Москва, 16 мая. Появление в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) специальных подразделений для действий в киберпространстве обусловлено антироссийским курсом Киева.

Такое мнение высказал российский политолог Богдан Безпалько в интервью изданию «ПолитЭксперт». Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ отметил, что роль кибероружия в современном мире значительно выросла. Одна удаленная атака способна надолго вывести из строя огромное предприятие или важный инфраструктурный объект, подчеркнул Безпалько.

«Такого рода войска (в составе ВСУ. — Прим. ред.) будут направлены прежде всего против России, Донбасса и Крыма, исходя из политического курса, проводимого президентом Украины Владимиром Зеленским», — отметил собеседник «ПолитЭксперта».

По его мнению, на организацию кибервойск ВСУ потребуются значительные финансовые ресурсы, которые могут быть частично выделены западными «кураторами Украины и лично Зеленского». При этом Безпалько предположил, что кибервойска ВСУ смогут отчитываться в многочисленных победах над Россией и республиками Донбасса, всячески приукрашивая свою виртуальную деятельность.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ выпустили десять мин калибра 82 миллиметра по окраинам города Горловка в ДНР.