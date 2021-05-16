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16 мая 17:34
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новостей
17:33
Врач Дроздова указала на «тревожные звоночки» онкологии
17:32
Политика
МИД Украины разочарован 13-летним ожиданием вступления в НАТО
17:31
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о чем мечтает ее 10-летняя дочь от Богомолова
17:27
Шоу-бизнес
Поклонники актрисы Яны Кошкиной гадают, сколько она потратила на идеальную улыбку
17:23
Экономика
Американский Fisker дорожает на фоне запуска производства электрокаров с Foxconn
17:19
Экономика
Повышение МРОТ в Южной Корее может привести к закрытию более 30% местных ИП
17:19
Армия
В США назвали самые уязвимые места американской армии
17:18
Происшествия
Полыхающие постройки и 2 гектара леса в Пермском крае попали на видео
17:17
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе не верит, что его брат домогался Ани Лорак
17:15
Политика
Европарламент недоволен миграционной политикой Британии
17:11
Весь мир
Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов
17:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Сергей Лазарев заинтриговали фанатов совместным снимком
17:07
Наука
Археологи нашли новый вид мозазавра на территории Марокко
17:07
Политика
Эстония отказалась от военного оркестра из-за нехватки денег
17:07
Политика
Хинштейн назвал свои публикации о полицейских «удавшейся провокацией»
17:07
Шоу-бизнес
Украинская певица Тина Кароль отказалась ехать на «Славянский базар»
17:07
Происшествия
ФАН публикует список погибших и пострадавших при столкновении катеров под Саратовом
17:04
Весь мир
Турецкие власти рассказали, как страна будет выходить из всеобщего карантина
17:04
Общество
Памятник погибшим в борьбе с коронавирусом медикам появится в Ростове-на-Дону
17:02
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Песков ответил на просьбу экс-советника Рейгана Сюзанны Масси получить гражданство РФ

  /   Обновлено: 16 мая 2021 16:25
Политика
Песков ответил на просьбу экс-советника Рейгана Сюзанны Масси получить гражданство РФ
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 16 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность получения гражданства РФ бывшей сотрудницей Госдепа.

Бывшая сотрудница Госдепа Сюзанна Масси в интервью российскому телеканалу выступила против антироссийского курса США, выказав надежду на получение гражданства РФ.

«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», — ответил Дмитрий Песков.

Ранее Массии оценила действующего президента США Джо Байдена. По ее мнению, глава государства может не дожить до конца срока из-за старости.

сша песков рф масси
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Все новости / Политика / Песков ответил на просьбу экс-советника Рейгана Сюзанны Масси получить гражданство РФ
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