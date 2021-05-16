Песков ответил на просьбу экс-советника Рейгана Сюзанны Масси получить гражданство РФ

Москва, 16 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность получения гражданства РФ бывшей сотрудницей Госдепа.

Бывшая сотрудница Госдепа Сюзанна Масси в интервью российскому телеканалу выступила против антироссийского курса США, выказав надежду на получение гражданства РФ.

«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», — ответил Дмитрий Песков.

Ранее Массии оценила действующего президента США Джо Байдена. По ее мнению, глава государства может не дожить до конца срока из-за старости.