В NI рассказали о последствиях испытания ВВС США ядерного оружия на людях

Вашингтон, 16 мая. Американские войска в середине прошлого века испытали в воздухе ядерный заряд, под взрывом которого находились живые люди, рассказали журналисты из США.

ВВС Соединенных Штатов в середине прошлого века хотели доказать безопасность воздушных ядерных взрывов для человека, решив подорвать ракету с ядерной боеголовкой AIR-2A Genie над группой добровольцев, состоявшей из пяти летчиков и одного кинооператора, рассказал американский военный эксперт Питер Сучиу в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Испытания этого боеприпаса на людях состоялись летом 1957 года в пустыне Невада.

Наблюдателями, которым предстояло лицезреть ядерный взрыв над собственными головами, выступили добровольцы из числа пилотов ВВС США, а также оператор, не совсем добровольно снимавший происходившее на камеру.

Тестирование ядерного вооружения над живыми людьми в наше время может показаться абсолютной дикостью, подчеркнул Сучиу. Однако в те времена воздействие радиации на организм человека было весьма плохо изучено, ввиду чего считалось, что никакого вреда воздушный взрыв для стоящих на земле людей не несет. Одно время в Лас-Вегасе даже был популярен «атомный туризм», в рамках которого гостям города развлечений предлагалось понаблюдать за испытательными взрывами ядерного оружия. Для добровольцев и оператора же тестирование оружия закончилось серьезными последствиями — у всех были обнаружены онкологические заболевания. Уже в 1963 году американские власти ввели ограничения, запрещающие радиационное облучение испытательного персонала, резюмировал эксперт.

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