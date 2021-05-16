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16 мая 17:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:32
Политика
МИД Украины разочарован 13-летним ожиданием вступления в НАТО
17:31
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о чем мечтает ее 10-летняя дочь от Богомолова
17:27
Шоу-бизнес
Поклонники актрисы Яны Кошкиной гадают, сколько она потратила на идеальную улыбку
17:23
Экономика
Американский Fisker дорожает на фоне запуска производства электрокаров с Foxconn
17:19
Экономика
Повышение МРОТ в Южной Корее может привести к закрытию более 30% местных ИП
17:19
Армия
В США назвали самые уязвимые места американской армии
17:18
Происшествия
Полыхающие постройки и 2 гектара леса в Пермском крае попали на видео
17:17
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе не верит, что его брат домогался Ани Лорак
17:15
Политика
Европарламент недоволен миграционной политикой Британии
17:11
Весь мир
Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов
17:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Сергей Лазарев заинтриговали фанатов совместным снимком
17:07
Наука
Археологи нашли новый вид мозазавра на территории Марокко
17:07
Политика
Эстония отказалась от военного оркестра из-за нехватки денег
17:07
Политика
Хинштейн назвал свои публикации о полицейских «удавшейся провокацией»
17:07
Шоу-бизнес
Украинская певица Тина Кароль отказалась ехать на «Славянский базар»
17:07
Происшествия
ФАН публикует список погибших и пострадавших при столкновении катеров под Саратовом
17:04
Весь мир
Турецкие власти рассказали, как страна будет выходить из всеобщего карантина
17:04
Общество
Памятник погибшим в борьбе с коронавирусом медикам появится в Ростове-на-Дону
17:02
Происшествия
«Приора» в Дагестане попала под поезд из Москвы
17:01
Армия
В США рассказали, что делает российского «Медведя» угрозой для Запада
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В NI рассказали о последствиях испытания ВВС США ядерного оружия на людях

Армия
В NI рассказали о последствиях испытания ВВС США ядерного оружия на людях
pixabay.com

Вашингтон, 16 мая. Американские войска в середине прошлого века испытали в воздухе ядерный заряд, под взрывом которого находились живые люди, рассказали журналисты из США.

ВВС Соединенных Штатов в середине прошлого века хотели доказать безопасность воздушных ядерных взрывов для человека, решив подорвать ракету с ядерной боеголовкой AIR-2A Genie над группой добровольцев, состоявшей из пяти летчиков и одного кинооператора, рассказал американский военный эксперт Питер Сучиу в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Испытания этого боеприпаса на людях состоялись летом 1957 года в пустыне Невада.

Наблюдателями, которым предстояло лицезреть ядерный взрыв над собственными головами, выступили добровольцы из числа пилотов ВВС США, а также оператор, не совсем добровольно снимавший происходившее на камеру.

Тестирование ядерного вооружения над живыми людьми в наше время может показаться абсолютной дикостью, подчеркнул Сучиу. Однако в те времена воздействие радиации на организм человека было весьма плохо изучено, ввиду чего считалось, что никакого вреда воздушный взрыв для стоящих на земле людей не несет. Одно время в Лас-Вегасе даже был популярен «атомный туризм», в рамках которого гостям города развлечений предлагалось понаблюдать за испытательными взрывами ядерного оружия. Для добровольцев и оператора же тестирование оружия закончилось серьезными последствиями — у всех были обнаружены онкологические заболевания. Уже в 1963 году американские власти ввели ограничения, запрещающие радиационное облучение испытательного персонала, резюмировал эксперт.

Ранее американские эксперты рассказали о российской ядерной артиллерии, способной сокрушить страны Североатлантического альянса.

сша взрыв ядерное оружие испытание the national interest сучиу
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Все новости / Армия / В NI рассказали о последствиях испытания ВВС США ядерного оружия на людях
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