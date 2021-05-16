Спасатели пытаются потушить шесть полыхающих дачных домов в Свердловской области

Екатеринбург, 16 мая. Сотрудники МЧС были оперативно вызваны на территорию СНТ «Луч», где произошло возгорание шести домов на площади в 1 тыс. кв. метров.

По данным источника ФАН, есть риск, что огонь перекинется на расположенные рядом постройки. Борьбу с огнем на пятом километре Чусовского тракта осложняют сильные порывы ветра и плотность расположения дачных объектов. К тушению пожара привлечены 42 человека, задействованы 13 единиц спецтехники.

Мощный пожар недавно произошел в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. метров, сообщал ФАН.