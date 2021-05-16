На трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе с 14 июня изменится схема движения

Ростов-на-Дону, 16 мая. С 14 июня по 1 октября движение на 1074-м километре по путепроводу трассы М-4 «Дон» близ поселка Дорожный будет закрыто.

По сообщению пресс-службы ГК «Автодор», ограничения вводятся на период планового ремонта сооружения, поэтому водителям предлагают использовать альтернативные маршруты.

«При движении со стороны города Волгодонска в направлении Краснодара водителям необходимо будет воспользоваться разворотом на развязке 1062-километра М-4 «Дон». Тем, кто направляется со стороны Ростова-на-Дону в сторону Волгодонска, могут воспользоваться разворотом на 1084-километре», — сказано в сообщении.

Ранее ФАН сообщал, что на двух ветках московского метро схема движения будет также изменена.