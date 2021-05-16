Новак: рост стоимости бензина в России остается в пределах инфляции

Москва, 16 мая. Всего за несколько месяцев нефтяные котировки выросли более чем вдвое. При этом на российских АЗС цены на бензин увеличились только на 2,9%, а на дизельное топливо — на 2,7%.

Таким образом, рост цен на наиболее популярные марки автомобильного топлива сохраняется в пределах инфляции. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак.

С начала текущего года почти во всех регионах страны непрерывно дорожает автомобильное топливо. За четыре месяца 2021 года цены возросли в среднем на 3,2%. Это оказалось в 1,3 раза больше, чем за весь 2020 год. Чтобы остановить рост цен, в России с 1 мая начал действовать скорректированный демпфирующий механизм на топливо.

В течение последней недели стоимость бензина в стране практически не изменилась. Согласно данным Росстата, средняя цена на бензиновое топливо поднялась на 1 копейку.