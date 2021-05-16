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16 мая 17:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:32
Политика
МИД Украины разочарован 13-летним ожиданием вступления в НАТО
17:31
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о чем мечтает ее 10-летняя дочь от Богомолова
17:27
Шоу-бизнес
Поклонники актрисы Яны Кошкиной гадают, сколько она потратила на идеальную улыбку
17:23
Экономика
Американский Fisker дорожает на фоне запуска производства электрокаров с Foxconn
17:19
Экономика
Повышение МРОТ в Южной Корее может привести к закрытию более 30% местных ИП
17:19
Армия
В США назвали самые уязвимые места американской армии
17:18
Происшествия
Полыхающие постройки и 2 гектара леса в Пермском крае попали на видео
17:17
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе не верит, что его брат домогался Ани Лорак
17:15
Политика
Европарламент недоволен миграционной политикой Британии
17:11
Весь мир
Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов
17:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Сергей Лазарев заинтриговали фанатов совместным снимком
17:07
Наука
Археологи нашли новый вид мозазавра на территории Марокко
17:07
Политика
Эстония отказалась от военного оркестра из-за нехватки денег
17:07
Политика
Хинштейн назвал свои публикации о полицейских «удавшейся провокацией»
17:07
Шоу-бизнес
Украинская певица Тина Кароль отказалась ехать на «Славянский базар»
17:07
Происшествия
ФАН публикует список погибших и пострадавших при столкновении катеров под Саратовом
17:04
Весь мир
Турецкие власти рассказали, как страна будет выходить из всеобщего карантина
17:04
Общество
Памятник погибшим в борьбе с коронавирусом медикам появится в Ростове-на-Дону
17:02
Происшествия
«Приора» в Дагестане попала под поезд из Москвы
17:01
Армия
В США рассказали, что делает российского «Медведя» угрозой для Запада
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Водитель ВАЗ стал жертвой ДТП с микроавтобусом в Челябинске

Происшествия
Водитель ВАЗ стал жертвой ДТП с микроавтобусом в Челябинске
35.мвд.рф  /  Пресс-служба ГИБДД по Вологодской области

Челябинск, 16 мая. Водитель отечественной легковушки погиб в ДТП с иномаркой. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Смертельная авария произошла напротив дома № 39В по Копейскому шоссе. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на регулируемый перекресток, где произошло столкновение с минивэном Mitsubishi Delica.

Пожилой мужчина за рулем легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи. Его 41-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами. Сотрудники дорожной устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Массовая авария в Хабаровске унесла жизни двух человек, сообщал ФАН. Сразу пять автомобилей столкнулись на трассе по вине пьяного водителя.

дтп авария водитель
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Все новости / Происшествия / Водитель ВАЗ стал жертвой ДТП с микроавтобусом в Челябинске
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