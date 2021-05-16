Водитель ВАЗ стал жертвой ДТП с микроавтобусом в Челябинске

Челябинск, 16 мая. Водитель отечественной легковушки погиб в ДТП с иномаркой. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Смертельная авария произошла напротив дома № 39В по Копейскому шоссе. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на регулируемый перекресток, где произошло столкновение с минивэном Mitsubishi Delica.

Пожилой мужчина за рулем легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи. Его 41-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами. Сотрудники дорожной устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Массовая авария в Хабаровске унесла жизни двух человек, сообщал ФАН. Сразу пять автомобилей столкнулись на трассе по вине пьяного водителя.