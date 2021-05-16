Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 мая 22:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:02
Весь мир
Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»
22:00
Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
21:55
Весь мир
Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива
21:50
Весь мир
Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР
21:50
Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
21:49
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
21:45
Весь мир
Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР
21:41
Общество
Express назвал количество чашек кофе в день для поддержания долголетия
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо
21:35
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой
21:35
Шоу-бизнес
Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино
21:33
Весь мир
Франция с 2019 года пытается подорвать стабильность в ЦАР
21:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
21:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина
21:31
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
21:28
Шоу-бизнес
Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце
21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах
21:25
Происшествия
Разбившийся осенью вертолет продолжили искать в Вологодской области
21:18
Шоу-бизнес
Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах
21:13
Общество
«Музыка — часть идеологии»: Денис Майданов о вдохновении для патриотических песен
Все новости
16 мая 22:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:02
Весь мир
Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»
22:00
Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
21:55
Весь мир
Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива
21:50
Весь мир
Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР
21:50
Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
21:49
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
21:45
Весь мир
Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР
21:41
Общество
Express назвал количество чашек кофе в день для поддержания долголетия
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо
21:35
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой
21:35
Шоу-бизнес
Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино
21:33
Весь мир
Франция с 2019 года пытается подорвать стабильность в ЦАР
21:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
21:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина
21:31
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
21:28
Шоу-бизнес
Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце
21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах
21:25
Происшествия
Разбившийся осенью вертолет продолжили искать в Вологодской области
21:18
Шоу-бизнес
Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах
21:13
Общество
«Музыка — часть идеологии»: Денис Майданов о вдохновении для патриотических песен
Все новости

«Музыка — часть идеологии»: Денис Майданов о вдохновении для патриотических песен

  /   Обновлено: 16 мая 2021 21:39
Общество
«Музыка — часть идеологии»: Денис Майданов о вдохновении для патриотических песен
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

В музыкальной моде современной России судьба патриотических песен весьма печальна. Песни про любовь к Родине перепеваются, а на написание новых либо никто не решается, либо просто не хотят.

В эксклюзивном интервью ФАН заслуженный артист Российской Федерации, автор-исполнитель песен Денис Майданов рассказал о своем секрете вдохновения, а также поделился мнением, почему современные исполнители не посвящают песен России.

— Как пандемия ударила по вашему гастрольному графику и когда планируете снова возобновлять концерты?

— Наша индустрия медленно, но верно восстанавливается. Вижу, как появляются концерты у различных артистов, кто-то уже переносы свои прошлогодние отрабатывает, а кто-то назначает новые. Скажем спасибо медикам и руководству страны за то, что у нас пандемия проходит быстрее всех.

Действительно, зрители соскучились по концертам, а артисты по зрителям. Поэтому, насколько позволяет эпидемиологическая ситуация в том или ином регионе, настолько и развивается такая индустрия в рамках разрешений региональных властей.

У меня тоже ведутся переговоры по разным датам. Концерт запрашивается, и все зависит уже от региональных властей, поэтому все готовятся. Как только приходит разрешение — концерт организовывается. Кассовых концертов я пока не планирую, потому что это коммерческий риск. Они будут назначаться только не раньше следующей весны.

Интервью с Денисом Майдановым: о творчестве, вдохновении и современной музыке
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

— Вы записали песни, посвященные Дню Черноморского флота и Воздушно-десантных войск России. Почему именно такие государственные праздники подталкивают к написанию текстов?

— Если мы возьмем песню про ВДВ, просто у меня много друзей, которые служили и служат до сих пор там, и мне захотелось сделать им подарок и посвятить песню. Давно песен на эту тему не было. Но на самом деле я не думал об этом, просто захотелось для ребят от себя сделать подарок, и я совершенно не ожидал, что она так стрельнет. Суммарно у нее 50 миллионов просмотров в интернете. Я не ожидал такого успеха и очень рад, что так получилось. После этого в парке «Патриот Медиа» Серей Баженов помог мне снять хороший клип.

А песня «Черное море» родилась в прошлом году. 24 июня был юбилей Парада Победы, и парад проходил на Черноморском флоте, в этот день я был в Севастополе со своим концертом. На параде я сидел с командующим флота Игорем Владимировичем Осиповым и губернатором, мы говорили о том, почему у Черноморского флота нет своей песни. Я сказал: «Давайте сделаем!» Ну вот — задачу выполнил. В марте я ее написал, и появилось совместное желание сделать хороший клип на нее. Три съемочных дня мы снимали в Севастополе различные важные и священные места, а уже на четвертый день нам дали выход в море на Черноморском флагмане — крейсере «Москва». Получилась технологичная работа, очень хотелось, чтобы армия была представлена в самом эффектном виде. Это гордость России.

Пускай песня звучит не только во флоте, но и в самой обычной лодочке рыбака.

В прошлом году МЧС отмечало 30 лет. Руководство и я поняли в разговоре, что МЧС не хватает важной и главной песни. Буквально 12 мая в парке «Патриот Медиа» прошла большая выставка МЧС, где я презентовал эту песню, на которую будет готовиться видео.

Интервью с Денисом Майдановым: о творчестве, вдохновении и современной музыке
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

— Расскажите, что вас вдохновляет на творчество?

— Мы же понимаем, что песня нам и жить, и строить помогает, и это часть идеологии. И в советское время было очень много тех песен, с которыми люди строили страну, рожали детей и выигрывали спортивные соревнования. Музыка — часть нашей идеологии, но сейчас очень мало на эту тему пишется.

— Почему, на ваш взгляд, сейчас нынешние музыканты не поют о России?

— Можно сказать, что патриотические песни далеко не самая коммерческая часть музыкальной индустрии. Может, поэтому сюда люди и не идут. Мало артистов, которые работают в этом жанре, молодежь сюда совсем не идет. Поэтому если не я, то кто? Раньше это делали Александра Пахмутова и Николай Добронравов, а теперь я. В основном это все-таки душевная и человеческая работа.

Здесь можно вспоминать как пример песни Владимира Высоцкого, которому тоже многие люди говорили: «Как тебе удаются такие песни, которые пробирают до глубины сердца, когда ты никогда не был летчиком-истребителем, не горел в танке, и не был подводником?» На что он отвечал, что все берется из жизни, поэтому и я так же. Я достаточно плотно общаюсь с силовиками, представителями военных и силовых структур и просто знаю их быт и службу не понаслышке, а из первых уст.

— Не думали ли вы о дуэте с кем-нибудь?

— Я дозирую это направление. Когда есть необходимость и я понимаю, что песня дуэтная, то могу ее кому-нибудь предложить. Как в свое время мы с Сергеем Трофимовым спели песню «Жена». Каждый пел о своей жене, тем не менее песня получила большую аудиторию. Прекрасный был дуэт с Лолитой Милявской — «Территория сердца», который собрал все музыкальные премии. Первый канал нас с моей супругой Наташей Майдановой приглашает ежегодно в Муром в районе 8 июля на День семьи, любви и верности, чтобы мы исполнили совместную песню.

Специально петь с кем-то не хочу, это должен быть обязательно творческий дуэт.

Интервью с Денисом Майдановым: о творчестве, вдохновении и современной музыке
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

— Правильно ли я поняла, что вы вдохновляетесь на написание новых песен именно моментами из жизни?

— Конечно, я же автор-исполнитель. У меня уже вышло девять альбомов, за это люди и любят мое творчество. Я ничего не придумываю и пишу из своей жизни. Я проживаю те же периоды жизни, что и все: я сын, отец, муж. Абсолютно разные песни есть. Нет никакой программы в жизни автора-исполнителя. Что чувствуешь, то и пишешь.

— То есть вы не воспринимаете музыку как бизнес?

— Любым молодым музыкантом, когда он хочет добиться успеха, сначала движет чувство самореализации. Он доказывает свою творческую состоятельность и старается донести свое творчество до той точки, откуда она начнет вещать.

Потом вердикт выносит зритель — быть этому артисту или нет. Когда это произошло и его признали, вот тогда уже для музыканта творчество становится делом жизни и он этим зарабатывает.

Это тоже достаточно сложный путь, хотя все думают, что это все красиво и гламурно. Многим надо еще доказать, что они артисты не одной песни, что они достойны и талантливы. А потом приходит новое поколение, которое тоже хочет себя показать, а рынок не резиновый. Очень сильно все изменил интернет: раньше раскручивались только благодаря телевидению и радио, сейчас же молодым артистам это особо и не нужно. Они становятся популярны в Сети. За этим тоже нужно следить и не отставать. Это нелегкий хлеб, тем более, если это касается гастролей и тебя долго не видят дети. Но я жаловаться не буду, каждому свое. Просто еще раз повторю, что это не так просто, как кажется.

шоу-бизнес интервью денис майданов
Комментировать
Самое популярное
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 88411 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 32307 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 19466 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 18612 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 16518 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Все новости / Общество / «Музыка — часть идеологии»: Денис Майданов о вдохновении для патриотических песен
Рейтинг@Mail.ru