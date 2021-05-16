В музыкальной моде современной России судьба патриотических песен весьма печальна. Песни про любовь к Родине перепеваются, а на написание новых либо никто не решается, либо просто не хотят.

В эксклюзивном интервью ФАН заслуженный артист Российской Федерации, автор-исполнитель песен Денис Майданов рассказал о своем секрете вдохновения, а также поделился мнением, почему современные исполнители не посвящают песен России.

— Как пандемия ударила по вашему гастрольному графику и когда планируете снова возобновлять концерты?

— Наша индустрия медленно, но верно восстанавливается. Вижу, как появляются концерты у различных артистов, кто-то уже переносы свои прошлогодние отрабатывает, а кто-то назначает новые. Скажем спасибо медикам и руководству страны за то, что у нас пандемия проходит быстрее всех.

Действительно, зрители соскучились по концертам, а артисты по зрителям. Поэтому, насколько позволяет эпидемиологическая ситуация в том или ином регионе, настолько и развивается такая индустрия в рамках разрешений региональных властей.

У меня тоже ведутся переговоры по разным датам. Концерт запрашивается, и все зависит уже от региональных властей, поэтому все готовятся. Как только приходит разрешение — концерт организовывается. Кассовых концертов я пока не планирую, потому что это коммерческий риск. Они будут назначаться только не раньше следующей весны.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

— Вы записали песни, посвященные Дню Черноморского флота и Воздушно-десантных войск России. Почему именно такие государственные праздники подталкивают к написанию текстов?

— Если мы возьмем песню про ВДВ, просто у меня много друзей, которые служили и служат до сих пор там, и мне захотелось сделать им подарок и посвятить песню. Давно песен на эту тему не было. Но на самом деле я не думал об этом, просто захотелось для ребят от себя сделать подарок, и я совершенно не ожидал, что она так стрельнет. Суммарно у нее 50 миллионов просмотров в интернете. Я не ожидал такого успеха и очень рад, что так получилось. После этого в парке «Патриот Медиа» Серей Баженов помог мне снять хороший клип.

А песня «Черное море» родилась в прошлом году. 24 июня был юбилей Парада Победы, и парад проходил на Черноморском флоте, в этот день я был в Севастополе со своим концертом. На параде я сидел с командующим флота Игорем Владимировичем Осиповым и губернатором, мы говорили о том, почему у Черноморского флота нет своей песни. Я сказал: «Давайте сделаем!» Ну вот — задачу выполнил. В марте я ее написал, и появилось совместное желание сделать хороший клип на нее. Три съемочных дня мы снимали в Севастополе различные важные и священные места, а уже на четвертый день нам дали выход в море на Черноморском флагмане — крейсере «Москва». Получилась технологичная работа, очень хотелось, чтобы армия была представлена в самом эффектном виде. Это гордость России.

Пускай песня звучит не только во флоте, но и в самой обычной лодочке рыбака.

В прошлом году МЧС отмечало 30 лет. Руководство и я поняли в разговоре, что МЧС не хватает важной и главной песни. Буквально 12 мая в парке «Патриот Медиа» прошла большая выставка МЧС, где я презентовал эту песню, на которую будет готовиться видео.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

— Расскажите, что вас вдохновляет на творчество?

— Мы же понимаем, что песня нам и жить, и строить помогает, и это часть идеологии. И в советское время было очень много тех песен, с которыми люди строили страну, рожали детей и выигрывали спортивные соревнования. Музыка — часть нашей идеологии, но сейчас очень мало на эту тему пишется.

— Почему, на ваш взгляд, сейчас нынешние музыканты не поют о России?

— Можно сказать, что патриотические песни далеко не самая коммерческая часть музыкальной индустрии. Может, поэтому сюда люди и не идут. Мало артистов, которые работают в этом жанре, молодежь сюда совсем не идет. Поэтому если не я, то кто? Раньше это делали Александра Пахмутова и Николай Добронравов, а теперь я. В основном это все-таки душевная и человеческая работа.

Здесь можно вспоминать как пример песни Владимира Высоцкого, которому тоже многие люди говорили: «Как тебе удаются такие песни, которые пробирают до глубины сердца, когда ты никогда не был летчиком-истребителем, не горел в танке, и не был подводником?» На что он отвечал, что все берется из жизни, поэтому и я так же. Я достаточно плотно общаюсь с силовиками, представителями военных и силовых структур и просто знаю их быт и службу не понаслышке, а из первых уст.

— Не думали ли вы о дуэте с кем-нибудь?

— Я дозирую это направление. Когда есть необходимость и я понимаю, что песня дуэтная, то могу ее кому-нибудь предложить. Как в свое время мы с Сергеем Трофимовым спели песню «Жена». Каждый пел о своей жене, тем не менее песня получила большую аудиторию. Прекрасный был дуэт с Лолитой Милявской — «Территория сердца», который собрал все музыкальные премии. Первый канал нас с моей супругой Наташей Майдановой приглашает ежегодно в Муром в районе 8 июля на День семьи, любви и верности, чтобы мы исполнили совместную песню.

Специально петь с кем-то не хочу, это должен быть обязательно творческий дуэт.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

— Правильно ли я поняла, что вы вдохновляетесь на написание новых песен именно моментами из жизни?

— Конечно, я же автор-исполнитель. У меня уже вышло девять альбомов, за это люди и любят мое творчество. Я ничего не придумываю и пишу из своей жизни. Я проживаю те же периоды жизни, что и все: я сын, отец, муж. Абсолютно разные песни есть. Нет никакой программы в жизни автора-исполнителя. Что чувствуешь, то и пишешь.

— То есть вы не воспринимаете музыку как бизнес?

— Любым молодым музыкантом, когда он хочет добиться успеха, сначала движет чувство самореализации. Он доказывает свою творческую состоятельность и старается донести свое творчество до той точки, откуда она начнет вещать.

Потом вердикт выносит зритель — быть этому артисту или нет. Когда это произошло и его признали, вот тогда уже для музыканта творчество становится делом жизни и он этим зарабатывает.

Это тоже достаточно сложный путь, хотя все думают, что это все красиво и гламурно. Многим надо еще доказать, что они артисты не одной песни, что они достойны и талантливы. А потом приходит новое поколение, которое тоже хочет себя показать, а рынок не резиновый. Очень сильно все изменил интернет: раньше раскручивались только благодаря телевидению и радио, сейчас же молодым артистам это особо и не нужно. Они становятся популярны в Сети. За этим тоже нужно следить и не отставать. Это нелегкий хлеб, тем более, если это касается гастролей и тебя долго не видят дети. Но я жаловаться не буду, каждому свое. Просто еще раз повторю, что это не так просто, как кажется.