Москва, 16 мая. Журналист Андрей Лубенский в материале для одного из изданий рассказал о значении ареста Медведчука в контексте политики Киева.

Украинский суд 13 мая отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест. Политика обвинили в госизмене.

Лубенский рассказал о важном эпизоде в конфронтации правящей верхушки Киева с Медведчуком. Журналист напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против телеканалов, связанных с Медведчуком.

Лубенский заявил, что СНБО превратился из важного ведомства в карательный орган при Зеленском. Конфронтация с Медведчуком и роль Совбеза Украины показывают, что глава Незалежной фактически перешел к прямой диктатуре.

Ранее киевский журналист Руслан Коцаба пристыдил Зеленского за преследование Медведчука.