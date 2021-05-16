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16 мая 17:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:32
Политика
МИД Украины разочарован 13-летним ожиданием вступления в НАТО
17:31
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о чем мечтает ее 10-летняя дочь от Богомолова
17:27
Шоу-бизнес
Поклонники актрисы Яны Кошкиной гадают, сколько она потратила на идеальную улыбку
17:23
Экономика
Американский Fisker дорожает на фоне запуска производства электрокаров с Foxconn
17:19
Экономика
Повышение МРОТ в Южной Корее может привести к закрытию более 30% местных ИП
17:19
Армия
В США назвали самые уязвимые места американской армии
17:18
Происшествия
Полыхающие постройки и 2 гектара леса в Пермском крае попали на видео
17:17
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе не верит, что его брат домогался Ани Лорак
17:15
Политика
Европарламент недоволен миграционной политикой Британии
17:11
Весь мир
Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов
17:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Сергей Лазарев заинтриговали фанатов совместным снимком
17:07
Наука
Археологи нашли новый вид мозазавра на территории Марокко
17:07
Политика
Эстония отказалась от военного оркестра из-за нехватки денег
17:07
Политика
Хинштейн назвал свои публикации о полицейских «удавшейся провокацией»
17:07
Шоу-бизнес
Украинская певица Тина Кароль отказалась ехать на «Славянский базар»
17:07
Происшествия
ФАН публикует список погибших и пострадавших при столкновении катеров под Саратовом
17:04
Весь мир
Турецкие власти рассказали, как страна будет выходить из всеобщего карантина
17:04
Общество
Памятник погибшим в борьбе с коронавирусом медикам появится в Ростове-на-Дону
17:02
Происшествия
«Приора» в Дагестане попала под поезд из Москвы
17:01
Армия
В США рассказали, что делает российского «Медведя» угрозой для Запада
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Полиция Алжира разогнала очередной митинг протестного движения «Хирак»

Весь мир
Полиция Алжира разогнала очередной митинг протестного движения «Хирак»
pixabay.com/PD  / 

Алжир, 16 мая. Сотрудники правоохранительных органов разогнали 117-ю пятничную акцию протеста народного движения «Хирак». В столичное отделение доставили не только активистов, но и журналистов.

Среди них оказались фотограф AFP Рад Крамди и корреспондент организации «Репортеры без границ» (RSF) Халед Драрени. Последний стал символом борьбы за свободу прессы в Алжире после почти годичного заключения.

Журналиста французского издания задержали в рабочем районе Баб-эль-Уэд и доставили в участок для проверки личности.

«С нами хорошо обращались, но это очень тяжелый восьмичасовой стресс», — сказал Крамди.

Халед Драрени также оказался на свободе после прохождения процедуры по установлению личности, однако сотрудники RSF решили обвинить стражей правопорядка в превышении полномочий.

«Несколько журналистов были задержаны и лишены возможности освещать 117-ю пятничную акцию протеста «Хирак», в то время как других подвергли жестокому обращению со стороны сил безопасности», — говорится официальном Twitter-аккаунте организации.

Полиция Алжира разогнала очередной митинг протестного движения «Хирак»
Федеральное агентство новостей  / 

Представители группы по правам заключенных (CNLD) подтвердили арест сотен людей по всей стране — от простых граждан до оппозиционных деятелей, включая главу Митинга за культуру и демократию (КОД) Мохсина Белаббаса.

Несмотря на действия сотрудников правоохранительных органов, алжирцы сумели провести акцию протеста, скандируя «Гражданское, а не военное государство». Столичных активистов поддержали жители таких городов, как Оран, Беджайа и Тизи-Узу на севере Кабилии.

Министерство внутренних дел Алжира заявило, что руководители протестов «Хирак» должны заранее уведомлять правительство о массовых акциях. В противном случае они незаконны, что повлечет за собой арест и уголовное наказание.

«Перед проведением митинга следует предоставить в соответствующие органы власти имена организаторов марша, время начала и окончания, маршрут и лозунги», — говорится в сообщении ведомства.

Ярким примером может послужить демонстрация пожарных в Алжире 2 мая. Госслужащие вышли на улицу без согласования, требуя улучшения условий работы и повышения зарплаты. В результате 230 человек были отстранены от службы и скоро предстанут перед судом.

Позже президент Абдельмаджид Теббун призвал правительство начать диалог с гражданскими организациями в попытке подавить нарастающий народный гнев на фоне ухудшения условий жизни в стране.

Полиция Алжира разогнала очередной митинг протестного движения «Хирак»
Федеральное агентство новостей  / 

полиция протесты алжир хирак
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