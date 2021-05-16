Полиция Алжира разогнала очередной митинг протестного движения «Хирак»

Алжир, 16 мая. Сотрудники правоохранительных органов разогнали 117-ю пятничную акцию протеста народного движения «Хирак». В столичное отделение доставили не только активистов, но и журналистов.

Среди них оказались фотограф AFP Рад Крамди и корреспондент организации «Репортеры без границ» (RSF) Халед Драрени. Последний стал символом борьбы за свободу прессы в Алжире после почти годичного заключения.

Журналиста французского издания задержали в рабочем районе Баб-эль-Уэд и доставили в участок для проверки личности.

«С нами хорошо обращались, но это очень тяжелый восьмичасовой стресс», — сказал Крамди.

Халед Драрени также оказался на свободе после прохождения процедуры по установлению личности, однако сотрудники RSF решили обвинить стражей правопорядка в превышении полномочий.

«Несколько журналистов были задержаны и лишены возможности освещать 117-ю пятничную акцию протеста «Хирак», в то время как других подвергли жестокому обращению со стороны сил безопасности», — говорится официальном Twitter-аккаунте организации.

Федеральное агентство новостей /

Представители группы по правам заключенных (CNLD) подтвердили арест сотен людей по всей стране — от простых граждан до оппозиционных деятелей, включая главу Митинга за культуру и демократию (КОД) Мохсина Белаббаса.

Несмотря на действия сотрудников правоохранительных органов, алжирцы сумели провести акцию протеста, скандируя «Гражданское, а не военное государство». Столичных активистов поддержали жители таких городов, как Оран, Беджайа и Тизи-Узу на севере Кабилии.

Министерство внутренних дел Алжира заявило, что руководители протестов «Хирак» должны заранее уведомлять правительство о массовых акциях. В противном случае они незаконны, что повлечет за собой арест и уголовное наказание.

«Перед проведением митинга следует предоставить в соответствующие органы власти имена организаторов марша, время начала и окончания, маршрут и лозунги», — говорится в сообщении ведомства.

Ярким примером может послужить демонстрация пожарных в Алжире 2 мая. Госслужащие вышли на улицу без согласования, требуя улучшения условий работы и повышения зарплаты. В результате 230 человек были отстранены от службы и скоро предстанут перед судом.

Позже президент Абдельмаджид Теббун призвал правительство начать диалог с гражданскими организациями в попытке подавить нарастающий народный гнев на фоне ухудшения условий жизни в стране.