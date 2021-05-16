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Политика
Американка доказала, что одесситы не верят в западный миф о «российской угрозе»
17:33
Общество
Врач Дроздова указала на «тревожные звоночки» онкологии
17:32
Политика
МИД Украины разочарован 13-летним ожиданием вступления в НАТО
17:31
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о чем мечтает ее 10-летняя дочь от Богомолова
17:27
Шоу-бизнес
Поклонники актрисы Яны Кошкиной гадают, сколько она потратила на идеальную улыбку
17:23
Экономика
Американский Fisker дорожает на фоне запуска производства электрокаров с Foxconn
17:19
Экономика
Повышение МРОТ в Южной Корее может привести к закрытию более 30% местных ИП
17:19
Армия
В США назвали самые уязвимые места американской армии
17:18
Происшествия
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17:17
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17:15
Политика
Европарламент недоволен миграционной политикой Британии
17:11
Весь мир
Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов
17:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Сергей Лазарев заинтриговали фанатов совместным снимком
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Наука
Археологи нашли новый вид мозазавра на территории Марокко
17:07
Политика
Эстония отказалась от военного оркестра из-за нехватки денег
17:07
Политика
Хинштейн назвал свои публикации о полицейских «удавшейся провокацией»
17:07
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Координаторы штабов Навального продолжают бежать из России

  /   Обновлено: 16 мая 2021 16:32
Общество
Координаторы штабов Навального продолжают бежать из России
Федеральное агентство новостей  / 

Сторонники Алексея Навального в регионах начали покидать Россию на фоне истории с отъездом в Грузию сотрудников ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Мотивом для этого послужила угроза уголовного преследования в связи с признанием штабов Навального2 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) экстремистскими.

Побег в Грузию

Ранее Telegram-канал Sota.Vision сообщил об отъезде 40 членов ФБК в Грузию. Авторы ссылались на открытые источники информации. Они отметили, что взяли геоданные из аккаунтов членов ФБК в Instagram и направили запросы Ивану Жданову и Руслану Шаведдинову с целью проверки информации.

Данных от членов фонда получено не было, зато стали пропадать геопозиции на их страницах. Бывший координатор штабов Леонид Волков назвал информацию Sota.Vision «типичным фейк-ньюз».

Координаторы штабов Навального продолжают бежать из России
Федеральное агентство новостей  / 

В этот же день РБК со ссылкой на источники из окружения ФБК сообщил, что члены фонда постепенно переезжают в Грузию и перевозят технику для вещания. ФАН попытался выяснить, почему соратники Навального выбрали именно эту страну, и пришел к выводу, что в республике действуют несколько программ американского Национального фонда демократии (NED, организация в РФ признана нежелательной) и Вестминстерского фонда за демократию. Кроме того, Тбилиси на государственном уровне поддерживает антироссийскую риторику, а значит, может предоставить соратникам основателя ФБК определенные гарантии. Также Грузия более привлекательна, чем ЕС по миграционным условиям.

Выездной протест

Как сообщило связанное с Михаилом Ходорковским издание «Открытые Медиа», экс-активисты штабов Навального начали покидать Россию. Это связано с их личными опасениями на фоне истории с признанием НКО экстремистскими.

Так, в одном из материалов указывается, что архангельский активист и экс-волонтер штаба Навального Дмитрий Батуро уже эмигрировал из России в Польшу. Помимо Архангельска, мужчина помогал работе штабов в Петербурге и Вологде. В отношении активиста было возбуждено несколько административных дел, в том числе за призывы к участию в незаконных акциях.

Также Россию покинула активистка Навального из Северо-Западного федерального округа — экс-координатор штаба в Калининграде Мария Петухова. Каких-либо комментариев относительно места переезда женщина озвучивать не стала. Как и Батуро, ее неоднократно задерживали во время митингов.

Координаторы штабов Навального продолжают бежать из России
Федеральное агентство новостей  / 

Сам факт того, что сторонники Навального из российских регионов готовы покидать страну, говорит о многом. Ранее глава сетки штабов Леонид Волков объявил о ликвидации НКО, заявив, что бывшие штабы «станут самостоятельными политическими организациями», а активисты продолжат работать, но в «ином формате». Он предположил, что сотрудники региональных штабов получили во время работы в команде Навального «достаточно знаний и опыта, чтобы уйти в свободное плавание и работать самостоятельно».

В экспертном сообществе такую риторику расценили неоднозначно: Волкова стали обвинять в том, что он бросил своих сторонников, будучи в полной безопасности и на территории другой страны.

Напомним, в Грузию уехали Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и несколько других технических сотрудников. В общей сложности речь идет о 40 людях — членах фонда Навального. Не исключено, что ближайшие соратники оппозиционера, включая Волкова, могли показать рядовым активистам в регионах плохой пример. Вместо реальной поддержки они уехали из России в Европу, откуда сняли несколько роликов о целесообразности сохранения работы штабов.

Видимо, осознав, что ситуация приобретает критический и противоречивый характер, экс-активисты Навального также решили покинуть Россию. Очевидно, это действие указывает на нежелание бывших сотрудников штабов «работать самостоятельно».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

навальный фбк нко иноагенты
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