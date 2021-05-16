Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом

Кострома, 16 мая. Несчастный случай произошел в городе Кологрив. На юношу при сильном ветре упало дерево, сообщает региональный СК России.

В результате ЧП несовершеннолетний получил серьезные травмы головы и шеи, что привело к моментальной смерти.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 15-летнего мальчика по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)».

Сильный ветер и грозы с ливнями обрушились накануне на Костромскую область. В этот день в регионе наблюдалось падение деревьев и повреждение кровель зданий, выявлены проблемы в системе электроснабжения.

Аналогичный инцидент произошел накануне в Ульяновске. Дерево рухнуло на девятилетнего школьника в Железнодорожном районе. К счастью, ребенок выжил, сообщал ФАН.