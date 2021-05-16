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16:03
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Компания Ростеха создаст IT-технологию для изучения парниковых газов Земли
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
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Весь мир
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ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля

  /   Обновлено: 16 мая 2021 16:00
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich / dpa

Тель-Авив, 16 мая. Интенсивность обстрелов территории Израиля из палестинского анклава Газа не ослабевает, их жертвами стали десять граждан страны.

Такую информацию озвучил глава управления тыла Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ури Гордин в ходе брифинга для представителей СМИ.

«С 10 мая в результате ракетных ударов из сектора Газа в Израиле 10 человек убиты, около 50 получили тяжелые ранения, пострадали сотни», — отметил генерал Гордин.

Вечером, 15 мая, боевое крыло палестинского движения ХАМАС возобновило ракетные удары по городам Израиля после четырехчасового одностороннего прекращения огня.

Ранее сообщалось, что силы ЦАХАЛ в течение минувших суток поразили 90 военных объектов ХАМАС в секторе Газа.

обстрелы газа цахал
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