ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля

Тель-Авив, 16 мая. Интенсивность обстрелов территории Израиля из палестинского анклава Газа не ослабевает, их жертвами стали десять граждан страны.

Такую информацию озвучил глава управления тыла Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ури Гордин в ходе брифинга для представителей СМИ.

«С 10 мая в результате ракетных ударов из сектора Газа в Израиле 10 человек убиты, около 50 получили тяжелые ранения, пострадали сотни», — отметил генерал Гордин.

Вечером, 15 мая, боевое крыло палестинского движения ХАМАС возобновило ракетные удары по городам Израиля после четырехчасового одностороннего прекращения огня.

Ранее сообщалось, что силы ЦАХАЛ в течение минувших суток поразили 90 военных объектов ХАМАС в секторе Газа.