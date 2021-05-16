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16:02
Наука
Компания Ростеха создаст IT-технологию для изучения парниковых газов Земли
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
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Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита

Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
pixabay.com

Москва, 16 мая. Проявления клещевого энцефалита часто схожи с симптомами обычной инфекции. В частности, может возникнуть головная боль и ломота в мышцах и суставах, сообщила врач Софья Русанова.

После укуса энцефалитного клеща также может появляться головная боль, признаки интоксикации, способна подниматься температура. Все эти проявления относятся к общим, отметила специалист. Клещевой энцефалит может протекать в разных клинических формах.

«Самая простая форма, которая протекает доброкачественно, — это просто лихорадочная форма. Есть форма менингеальная, которая протекает с синдромами менингита — это головная боль, тошнота, рвота, как и при другом менингите. Есть формы энцефалитические и формы, которые сопровождаются параличами», — пояснила врач Инфекционной клинической больницы №1 в эфире радио «Говорит Москва».

Она добавила, что инкубационный период при клещевом энцефалите составляет от семи до 14 дней, в редких случаях может увеличиваться или сокращаться.

В России начался сезон активности клещей, Роспотребнадзор возобновил регулярный мониторинг. В МЧС напоминают о необходимости и мерах защиты от паукообразных во время прогулок.

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