Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита

Москва, 16 мая. Проявления клещевого энцефалита часто схожи с симптомами обычной инфекции. В частности, может возникнуть головная боль и ломота в мышцах и суставах, сообщила врач Софья Русанова.

После укуса энцефалитного клеща также может появляться головная боль, признаки интоксикации, способна подниматься температура. Все эти проявления относятся к общим, отметила специалист. Клещевой энцефалит может протекать в разных клинических формах.

«Самая простая форма, которая протекает доброкачественно, — это просто лихорадочная форма. Есть форма менингеальная, которая протекает с синдромами менингита — это головная боль, тошнота, рвота, как и при другом менингите. Есть формы энцефалитические и формы, которые сопровождаются параличами», — пояснила врач Инфекционной клинической больницы №1 в эфире радио «Говорит Москва».

Она добавила, что инкубационный период при клещевом энцефалите составляет от семи до 14 дней, в редких случаях может увеличиваться или сокращаться.

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