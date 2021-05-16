В России могут ограничить использование пальмового масла

Москва, 16 мая. Производителей пищевой продукции в РФ намерены стимулировать отказываться от пальмового масла.

Парламентарии проведут дискуссии с представителями министерств по поводу того, как можно ограничить возможности использования на производстве такого ингредиента, как пальмовое масло. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что разговоров о вреде масла ведется множество, но до сих пор не действует никаких инициатив по сокращению оборота ингредиента при производстве пищевой продукции.

Спикер допускает, что возможно будет изменен технический регламент. Ранее правительство приняло решение об увеличении ставки НДС до 20%, а также о непредоставлении ряда льгот для производителей, использующих добавку, но после кратковременного сокращения объем использования пальмового масла снова вырос (+ 18,8% к показателю января предыдущего года).

Врач-диетолог Мария Малышева недавно рассказала россиянам, какие продукты питания рекомендуется исключить из рациона людям, старше 30 лет.