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16:02
Наука
Компания Ростеха создаст IT-технологию для изучения парниковых газов Земли
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
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В России могут ограничить использование пальмового масла

Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
greenpalm.org

Москва, 16 мая. Производителей пищевой продукции в РФ намерены стимулировать отказываться от пальмового масла.

Парламентарии проведут дискуссии с представителями министерств по поводу того, как можно ограничить возможности использования на производстве такого ингредиента, как пальмовое масло. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что разговоров о вреде масла ведется множество, но до сих пор не действует никаких инициатив по сокращению оборота ингредиента при производстве пищевой продукции.

Спикер допускает, что возможно будет изменен технический регламент. Ранее правительство приняло решение об увеличении ставки НДС до 20%, а также о непредоставлении ряда льгот для производителей, использующих добавку, но после кратковременного сокращения объем использования пальмового масла снова вырос (+ 18,8% к показателю января предыдущего года).

Врач-диетолог Мария Малышева недавно рассказала россиянам, какие продукты питания рекомендуется исключить из рациона людям, старше 30 лет.

государственная дума володин пальмовое масло пищевая продукция
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