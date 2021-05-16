Худрук «Современника» пролил свет на уход Ольги Дроздовой из театра

Новость об уходе актрисы Ольги Дроздовой из московского драмтеатра «Современник» стала одной из самых обсуждаемых на сегодня. Такое решение артистки уже успело обрасти множеством слухов и догадок. В комментарии ФАН художественный руководитель «Современника», режиссер Виктор Рыжаков пролил свет на уход Дроздовой из театра.

Многие представители театральной богемы страны предположили, что актриса приняла решение попрощаться с театром из-за сложившейся там обстановки. К примеру, по словам актера Станислава Садальского, после смерти Галины Волчек, которая возглавляла «Современник» на протяжении 40 лет, театр погрузился в хаос. Однако, по мнению нынешнего руководителя учреждения, прощаться с Ольгой еще рано.

«Что она, умерла, что ли, чтобы с ней прощаться? Она здоровый, нормальный человек. Мы с ней не прощаемся. Это жизненные обстоятельства, которые сегодня требуют такого режима. Театр с ней сотрудничал, сотрудничает и будет сотрудничать. Она прекрасная актриса, прекрасный человек», — говорит Виктор Рыжаков.

Global Look Press / Nikolay Titov

Об уходе артистки сообщил ее муж, актер Дмитрий Певцов, соответствующий пост он выложил в личном аккаунте в «Инстаграме». В сообщении он указал, что такое решение было принято в связи с семейными обстоятельствами. В свою очередь худрук театра назвал эту ситуацию вполне нормальной.

«Это нормальная жизненная ситуация, человеческая. Человек перешел из одного режима работы в другой. Это для любого художника и артиста естественная вещь. Эта ситуация даже выеденного яйца не стоит, чтобы говорить о ней. Замечательная артистка строит жизнь так, как она считает нужным. Артисты сегодня могут быть и в штате, и не в штате. Это обычный режим», — заключил Рыжаков.

Многие коллеги актрисы по цеху не верят в окончательность ее решения. Так, народная артистка СССР Инна Чурикова высказалась об увольнении Дроздовой и отметила, что она еще может вернуться на сцену «Современника».