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16 мая 17:33
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новостей
17:31
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о чем мечтает ее 10-летняя дочь от Богомолова
17:27
Шоу-бизнес
Поклонники актрисы Яны Кошкиной гадают, сколько она потратила на идеальную улыбку
17:23
Экономика
Американский Fisker дорожает на фоне запуска производства электрокаров с Foxconn
17:19
Экономика
Повышение МРОТ в Южной Корее может привести к закрытию более 30% местных ИП
17:19
Армия
В США назвали самые уязвимые места американской армии
17:18
Происшествия
Полыхающие постройки и 2 гектара леса в Пермском крае попали на видео
17:17
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе не верит, что его брат домогался Ани Лорак
17:15
Политика
Европарламент недоволен миграционной политикой Британии
17:11
Весь мир
Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов
17:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Сергей Лазарев заинтриговали фанатов совместным снимком
17:07
Наука
Археологи нашли новый вид мозазавра на территории Марокко
17:07
Политика
Эстония отказалась от военного оркестра из-за нехватки денег
17:07
Политика
Хинштейн назвал свои публикации о полицейских «удавшейся провокацией»
17:07
Шоу-бизнес
Украинская певица Тина Кароль отказалась ехать на «Славянский базар»
17:07
Происшествия
ФАН публикует список погибших и пострадавших при столкновении катеров под Саратовом
17:04
Весь мир
Турецкие власти рассказали, как страна будет выходить из всеобщего карантина
17:04
Общество
Памятник погибшим в борьбе с коронавирусом медикам появится в Ростове-на-Дону
17:02
Происшествия
«Приора» в Дагестане попала под поезд из Москвы
17:01
Армия
В США рассказали, что делает российского «Медведя» угрозой для Запада
17:00
Весь мир
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Худрук «Современника» пролил свет на уход Ольги Дроздовой из театра

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Шоу-бизнес
Худрук «Современника» пролил свет на уход Ольги Дроздовой из театра
Global Look Press  /  Genrietta Peryan

Новость об уходе актрисы Ольги Дроздовой из московского драмтеатра «Современник» стала одной из самых обсуждаемых на сегодня. Такое решение артистки уже успело обрасти множеством слухов и догадок. В комментарии ФАН художественный руководитель «Современника», режиссер Виктор Рыжаков пролил свет на уход Дроздовой из театра.

Многие представители театральной богемы страны предположили, что актриса приняла решение попрощаться с театром из-за сложившейся там обстановки. К примеру, по словам актера Станислава Садальского, после смерти Галины Волчек, которая возглавляла «Современник» на протяжении 40 лет, театр погрузился в хаос. Однако, по мнению нынешнего руководителя учреждения, прощаться с Ольгой еще рано.     

«Что она, умерла, что ли, чтобы с ней прощаться? Она здоровый, нормальный человек. Мы с ней не прощаемся. Это жизненные обстоятельства, которые сегодня требуют такого режима. Театр с ней сотрудничал, сотрудничает и будет сотрудничать. Она прекрасная актриса, прекрасный человек», — говорит Виктор Рыжаков.

Худрук «Современника» пролил свет на уход Ольги Дроздовой из театра
Global Look Press  / Nikolay Titov

Об уходе артистки сообщил ее муж, актер Дмитрий Певцов, соответствующий пост он выложил в личном аккаунте в «Инстаграме». В сообщении он указал, что такое решение было принято в связи с семейными обстоятельствами. В свою очередь худрук театра назвал эту ситуацию вполне нормальной.      

«Это нормальная жизненная ситуация, человеческая. Человек перешел из одного режима работы в другой. Это для любого художника и артиста естественная вещь. Эта ситуация даже выеденного яйца не стоит, чтобы говорить о ней. Замечательная артистка строит жизнь так, как она считает нужным. Артисты сегодня могут быть и в штате, и не в штате. Это обычный режим», — заключил Рыжаков.

Многие коллеги актрисы по цеху не верят в окончательность ее решения. Так, народная артистка СССР Инна Чурикова высказалась об увольнении Дроздовой и отметила, что она еще может вернуться на сцену «Современника».

театр современник рыжаков дроздова
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Все новости / Шоу-бизнес / Худрук «Современника» пролил свет на уход Ольги Дроздовой из театра
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