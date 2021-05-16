Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области

Москва, 16 мая. Бойцы Сил специальных операций (ССО) российского министерства обороны проведут в следующем году экспедиции в Кемеровской области и на Горном Алтае.

Такую информацию озвучил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в интервью телевизионному каналу «Звезда».

«Мне уже написали записку о следующих экспедициях, которые надо было бы провести… Следующий год — Кемеровская область, Алтай, Горный Алтай», — заявил руководитель российского военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что целями полевых миссий ССО станет поиск площадок для гидроаэродромов, при этом экспедиции позволят получить бойцам российского спецназа необходимые навыки действий в сложной обстановке.

Ранее Шойгу заявил, что центры патриотического воспитания «Авангард» будут созданы в каждом российском городе с населением более 100 тысяч человек.