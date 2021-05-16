Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц

Санкт-Петербург, 16 мая. Председатель Комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов описал текущую лесопожарную обстановку в регионе.

Пожароопасный сезон начался в Ленобласти с 16 апреля. За месяц в регионе потушили 19 лесных пожаров, общая площадь которых достигла 4,83 га. Пять из них зафиксировали за последние три дня. Все возгорания удалось оперативно ликвидировать, сообщил глава областного комитета по природным ресурсам Павел Немчинов.

Сотрудники экстренных служб подчеркнули, что причиной большинства пожаров является человеческий фактор. Спасатели призывают жителей Ленобласти соблюдать правила безопасности, находясь в лесу.

МЧС в этом сезоне в усиленном режиме подготовилось к борьбе с лесными пожарами. В регионе устанавливают видеокамеры, ведется регулярное патрулирование улиц. Также наготове спецтехника.

Накануне крупный лесной пожар разгорелся под Тюменью, сообщал ФАН. Его тушили при помощи вертолета.