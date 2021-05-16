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17:33
Общество
Врач Дроздова указала на «тревожные звоночки» онкологии
17:32
Политика
МИД Украины разочарован 13-летним ожиданием вступления в НАТО
17:31
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о чем мечтает ее 10-летняя дочь от Богомолова
17:27
Шоу-бизнес
Поклонники актрисы Яны Кошкиной гадают, сколько она потратила на идеальную улыбку
17:23
Экономика
Американский Fisker дорожает на фоне запуска производства электрокаров с Foxconn
17:19
Экономика
Повышение МРОТ в Южной Корее может привести к закрытию более 30% местных ИП
17:19
Армия
В США назвали самые уязвимые места американской армии
17:18
Происшествия
Полыхающие постройки и 2 гектара леса в Пермском крае попали на видео
17:17
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе не верит, что его брат домогался Ани Лорак
17:15
Политика
Европарламент недоволен миграционной политикой Британии
17:11
Весь мир
Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов
17:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Сергей Лазарев заинтриговали фанатов совместным снимком
17:07
Наука
Археологи нашли новый вид мозазавра на территории Марокко
17:07
Политика
Эстония отказалась от военного оркестра из-за нехватки денег
17:07
Политика
Хинштейн назвал свои публикации о полицейских «удавшейся провокацией»
17:07
Шоу-бизнес
Украинская певица Тина Кароль отказалась ехать на «Славянский базар»
17:07
Происшествия
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Турецкие власти рассказали, как страна будет выходить из всеобщего карантина

  /   Обновлено: 16 мая 2021 17:05
Весь мир
Турецкие власти рассказали, как страна будет выходить из всеобщего карантина
Global Look Press  /  Tunahan Turhan

Турецкие власти распространили циркуляр, в котором оговариваются «меры постепенной нормализации» после выхода страны из режима локдауна. Об этом пишет Telegram-канал «Стамбульский волк».

Накануне окончания действия режима локдауна Министерство внутренних дел Турции направило губернаторам документ, в котором оговаривается регламент снятия ограничений в провинциях.

«Социальная изоляция позволила серьезно сократить суточный прирост заболевших. С учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, начиная с 05:00 понедельника, 17 мая, должен быть реализован ряд мер для постепенной нормализации обстановки», — заявила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Сообщение появилось на фоне главного информационного тренда турецких СМИ. Анкара ввела общенациональный карантин с 29 апреля до 17 мая. Всю прошлую и нынешнюю неделю в средствах массовой информации циркулировали сомнения о возможности снятия ограничений, поскольку медицинские эксперты рекомендовали не отменять локдаун, а, наоборот, продлить его для того, чтобы остановить пандемию.

Решение правительства

Официальная отмена ограничений может произойти после заседания кабмина. Оно должно состояться в понедельник, 17 мая. Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит с официальным заявлением.

«Мы приближаемся к тем дням, когда ограничения будут постепенно отменены. К концу месяца мы проведем большинство мероприятий», — заявил накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Ходжа.

Правила выхода

Уже утвержденный «план нормализации» просочился в СМИ. На первом этапе власти снимут запрет на появление людей на улице в период с 05:00 до 21:00 в будние дни. Ночью и в выходные планируется сохранить комендантский час.

Исключения из этого правила коснутся работников фабрик, заводов и частных мастерских, медиков, сотрудников фермерских и лесных хозяйств. Они могут появляться на улицах в комендантский час при условии имеющегося «документа о разрешении на работу», который выдает МВД.

Работа торговых точек

После снятия карантина в Турции разрешат свободную торговлю в продуктовых магазинах, лавках и на рынках. Они будут открыты даже на выходных с 10:00 до 17:00, когда сохраняется правило комендантского часа.

Граждане смогут посещать близлежащие хлебные торговые точки. Турецкие власти объявили о запрете работы уличных автолавок, которые должны сдавать свою продукцию в стационарные павильоны.

Междугородные поездки

В комендантский час будут действовать некоторые ограничения на передвижение между провинциями. Вместе с тем Анкара отменила правило обязательного получения разрешения для поездки в поездах, автобусах, а также для авиаперелетов.

Образовательная и государственная деятельность

Детские сады, школы и университеты продолжат свою работу. Система воспитания и обучения подрастающего поколения планируется к переводу на стандартный режим. Чтобы избежать рисков заражения коронавирусом, власти решили вакцинировать около 500 тысяч учителей и работников школ.

Кроме того, власти намерены восстановить работу государственных учреждений. Пока они будут функционировать с 10:00 до 16:00, а позднее перейдут на обычный график.

Риск четвертой волны

Снятие карантина не означает стабилизации ситуации в Турции. Количество новых случаев заражения, конечно, уменьшилось. Если 16 апреля заразились 62 797, то уже спустя месяц, 15 мая, суточная статистика снизилась до 11 472 диагнозов.

Турецкие власти рассказали, как страна будет выходить из всеобщего карантина
ФБА «Экономика сегодня»  / Вероника Комкова

Показатель заражаемости коронавирусом все равно сохраняется на высоком уровне. Анкара планирует снять карантин для спасения туристического сезона. Однако это же повышает риск для четвертой волны пандемии.

турция карантин локдаун
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