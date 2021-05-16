Депутат Чепа отреагировал на планы Европы признать новый состав ГД нелегитимным

Европарламент может решить не дожидаться сентябрьских выборов в российскую Госдуму и заранее признать нелегитимность нового состава. Такой сценарий допустил член комитета по международным отношениям Государственной думы РФ Алексей Чепа в интервью ФАН.

Он прокомментировал представленные в докладе Европарламента принципы ведения дел с Россией. В частности, авторы документа заявили, что ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ и потребовать отстранения России из международных организаций с парламентскими ассамблеями, если выборы в Госдуму РФ в сентябре этого года будут признаны фальсифицированными.

«Они могут априори уже признать, что выборы у нас пройдут нелегитимно: еще до их проведения это объявят. Я не удивлюсь, что через какое-то время это произойдет. Кому-то в голову придет, возможно, эта бредовая идея», — сказал Алексей Чепа.

Депутат предложил Европарламенту рассмотреть демократичность и легитимность выборной системы в США.

«Я был на выборах в очень многих странах, у нас намного более жесткая система и подход к организации выборов. Они выстроены в том числе за счет действий оппозиционных партий. Мы сами стремимся к тому, чтобы выборы были легитимными, все в этом заинтересованы. Кто, кроме нас, должен определять легитимность российских выборов? Заранее пытаться обвинять нас в нарушениях — это смешно и глупо», — отметил парламентарий.

ФБА «Экономика сегодня» /

Алексей Чепа одобрил стремление Европы к «поддержке демократии», но отметил, что на Западе ее по-прежнему понимают довольно своеобразно.

«Сама идея «демократия прежде всего» даже не должна обсуждаться, к ней вообще вопросов нет. Но демократические принципы они рассматривают по-разному — в отношении себя и в отношении других стран. Единого подхода нет. Посмотрите, как по-разному оцениваются, например, действия полиции в отношении демонстрантов. В Европе они применяют резиновые пули, слезоточивый газ, водометы при отрицательной температуре, стреляют в людей. 35 человек на 10 млн жителей каждый год убивают в США полицейские. Это что, демократия? Чему они пытаются нас учить?!» — возмутился собеседник ФАН.

Алексей Чепа обратил внимание на упоминание в этом же документе о необходимости противостояния «Северному потоку — 2» и об отключении России от системы SWIFT в случае «агрессивных угроз и военных действий» со стороны Кремля.

«Это простая лобовая конкуренция, которую Запад разыгрывает в своих экономических интересах. Идет борьба с нашей страной, которая не хочет плясать под дудку Госдепа. В очередной раз «не получился» Навальный — надо что-то придумывать другое. Все это предсказуемо и связано с тем, что мы не являемся и никогда не будем чьими-либо вассалами», — подытожил Чепа.

Согласно документу, в Евросоюзе предлагается создать телеканал, который мог бы противостоять «русскоязычной пропаганде». Также Европа намерена рассказать России о «выгодах», которые получит Москва, если начнет «демократические преобразования».