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16 мая 17:33
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новостей
17:31
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о чем мечтает ее 10-летняя дочь от Богомолова
17:27
Шоу-бизнес
Поклонники актрисы Яны Кошкиной гадают, сколько она потратила на идеальную улыбку
17:23
Экономика
Американский Fisker дорожает на фоне запуска производства электрокаров с Foxconn
17:19
Экономика
Повышение МРОТ в Южной Корее может привести к закрытию более 30% местных ИП
17:19
Армия
В США назвали самые уязвимые места американской армии
17:18
Происшествия
Полыхающие постройки и 2 гектара леса в Пермском крае попали на видео
17:17
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе не верит, что его брат домогался Ани Лорак
17:15
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17:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Сергей Лазарев заинтриговали фанатов совместным снимком
17:07
Наука
Археологи нашли новый вид мозазавра на территории Марокко
17:07
Политика
Эстония отказалась от военного оркестра из-за нехватки денег
17:07
Политика
Хинштейн назвал свои публикации о полицейских «удавшейся провокацией»
17:07
Шоу-бизнес
Украинская певица Тина Кароль отказалась ехать на «Славянский базар»
17:07
Происшествия
ФАН публикует список погибших и пострадавших при столкновении катеров под Саратовом
17:04
Весь мир
Турецкие власти рассказали, как страна будет выходить из всеобщего карантина
17:04
Общество
Памятник погибшим в борьбе с коронавирусом медикам появится в Ростове-на-Дону
17:02
Происшествия
«Приора» в Дагестане попала под поезд из Москвы
17:01
Армия
В США рассказали, что делает российского «Медведя» угрозой для Запада
17:00
Весь мир
Снова на рисе и макаронах: Эрдоган сделал все, чтобы отбросить Турцию в девяностые
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Депутат Чепа отреагировал на планы Европы признать новый состав ГД нелегитимным

Политика
Депутат Чепа отреагировал на планы Европы признать новый состав ГД нелегитимным
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Европарламент может решить не дожидаться сентябрьских выборов в российскую Госдуму и заранее признать нелегитимность нового состава. Такой сценарий допустил член комитета по международным отношениям Государственной думы РФ Алексей Чепа в интервью ФАН.

Он прокомментировал представленные в докладе Европарламента принципы ведения дел с Россией. В частности, авторы документа заявили, что ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ и потребовать отстранения России из международных организаций с парламентскими ассамблеями, если выборы в Госдуму РФ в сентябре этого года будут признаны фальсифицированными.

«Они могут априори уже признать, что выборы у нас пройдут нелегитимно: еще до их проведения это объявят. Я не удивлюсь, что через какое-то время это произойдет. Кому-то в голову придет, возможно, эта бредовая идея», — сказал Алексей Чепа.

Депутат предложил Европарламенту рассмотреть демократичность и легитимность выборной системы в США. 

«Я был на выборах в очень многих странах, у нас намного более жесткая система и подход к организации выборов. Они выстроены в том числе за счет действий оппозиционных партий. Мы сами стремимся к тому, чтобы выборы были легитимными, все в этом заинтересованы. Кто, кроме нас, должен определять легитимность российских выборов? Заранее пытаться обвинять нас в нарушениях — это смешно и глупо», — отметил парламентарий.

Депутат Чепа отреагировал на планы Европы признать новый состав ГД нелегитимным
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Алексей Чепа одобрил стремление Европы к «поддержке демократии», но отметил, что на Западе ее по-прежнему понимают довольно своеобразно.

«Сама идея «демократия прежде всего» даже не должна обсуждаться, к ней вообще вопросов нет. Но демократические принципы они рассматривают по-разному — в отношении себя и в отношении других стран. Единого подхода нет. Посмотрите, как по-разному оцениваются, например, действия полиции в отношении демонстрантов. В Европе они применяют резиновые пули, слезоточивый газ, водометы при отрицательной температуре, стреляют в людей. 35 человек на 10 млн жителей каждый год убивают в США полицейские. Это что, демократия? Чему они пытаются нас учить?!» — возмутился собеседник ФАН. 

Алексей Чепа обратил внимание на упоминание в этом же документе о необходимости противостояния «Северному потоку — 2» и об отключении России от системы SWIFT в случае «агрессивных угроз и военных действий» со стороны Кремля.

«Это простая лобовая конкуренция, которую Запад разыгрывает в своих экономических интересах. Идет борьба с нашей страной, которая не хочет плясать под дудку Госдепа. В очередной раз «не получился» Навальный — надо что-то придумывать другое. Все это предсказуемо и связано с тем, что мы не являемся и никогда не будем чьими-либо вассалами», — подытожил Чепа.

Согласно документу, в Евросоюзе предлагается создать телеканал, который мог бы противостоять «русскоязычной пропаганде». Также Европа намерена рассказать России о «выгодах», которые получит Москва, если начнет «демократические преобразования».

санкции россия госдума ес европарламент запад
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Все новости / Политика / Депутат Чепа отреагировал на планы Европы признать новый состав ГД нелегитимным
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