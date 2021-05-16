Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ

Абу-Даби, 16 мая. Прямые зарубежные инвестиции в экономику ОАЭ увеличились на 44% в прошлом году, несмотря на снижение аналогичного глобального показателя до минимума за 15 лет на фоне пандемии.

Соответствующей информацией поделился эмиратский премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

«Страна не будет останавливаться на достигнутом, и стоит ожидать больше инициатив по повышению эффективности деловой среды и доверия инвесторов, а также для расширения возможностей инвестирования в приоритетные секторы экономики», — написали представители правительства ОАЭ в Twitter.

В качестве одного из основных шагов властей Эмиратов явилось разрешение зарубежным представителям полностью владеть компаниями на территории страны в прошлом году. Раньше иностранцам приходилось привлекать партнера — гражданина Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку инвесторы могли владеть долей компании, которая не превышала 49%.

Ранее сообщалось, что общий объем промышленных инвестиций в Саудовской Аравии составил около 4,73 млрд долларов с января по март текущего года.