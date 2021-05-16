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новостей
16:02
Наука
Компания Ростеха создаст IT-технологию для изучения парниковых газов Земли
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
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Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток

Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Миннеаполис, 16 мая. Некоторые раковые клетки вынуждены паразитировать на себе подобных, чтобы выжить. Сотрудники Университета Миннесоты пришли к такому выводу после проведенных исследований.

Раковые клетки с определенным белком проникают в здоровые для получения питательных веществ, а затем бросают «переработанный материал». Отработанные клетки после этого явления чаще всего подвергаются метастазам, выяснили ученые.

Выключение комплекса белков репарации ДНК, вероятнее всего, заставляет раковые клетки паразитировать. Восемь из десяти таких структурно-функциональных единиц погибают всего через десять дней отсутствия необходимого белка, сообщает Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Американские ученые открыли новый вид противораковых соединений, способных эффективно бороться с клетками рака печени и груди. По мнению исследователей, арилуглеводородный рецептор может стать новой мишенью для создания лекарства против онкологических заболеваний.

белок раковые клетки паразитирование
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