Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток

Миннеаполис, 16 мая. Некоторые раковые клетки вынуждены паразитировать на себе подобных, чтобы выжить. Сотрудники Университета Миннесоты пришли к такому выводу после проведенных исследований.

Раковые клетки с определенным белком проникают в здоровые для получения питательных веществ, а затем бросают «переработанный материал». Отработанные клетки после этого явления чаще всего подвергаются метастазам, выяснили ученые.

Выключение комплекса белков репарации ДНК, вероятнее всего, заставляет раковые клетки паразитировать. Восемь из десяти таких структурно-функциональных единиц погибают всего через десять дней отсутствия необходимого белка, сообщает Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Американские ученые открыли новый вид противораковых соединений, способных эффективно бороться с клетками рака печени и груди. По мнению исследователей, арилуглеводородный рецептор может стать новой мишенью для создания лекарства против онкологических заболеваний.