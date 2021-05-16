В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья

Москва, 16 мая. Строительство примерно 11,1 млн кв. м разрешили в России в течение этого года.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин заявил, что в России было выдано порядка 1400 разрешений на строительство жилья с начала текущего года. Об этом пишет ТАСС.

По словам чиновника, рост градостроительного потенциала начался в III квартале предыдущего года. С тех пор он возрастал на 2–5% ежемесячно и достиг 200 млн кв. м недвижимости.

Строительные работы по результатам прошедшего года обошли уровень докризисного 2019 года и составили 9,5 трлн рублей, превысив показатели двухлетней давности на 370 млрд рублей. Еще одним положительным сдвигом в секторе является успешный процесс переселения граждан из аварийного жилья. Так, порядка 186 тыс. человек переехали из ветхого жилья с 2019 года.

Помимо этого, в России был расширен список крупных инфраструктурных проектов, которые могут претендовать на государственное финансирование.